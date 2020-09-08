Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor ve zorunlu mu? Bakan Selçuk detayları paylaştı: Öğrenciler devamsız sayılmayacak
Yüz yüze eğitimin zorunlu olup olmayacağı gündemde yer alırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı. 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitim süreciyle ilgili bilgiler veren Selçuk, velilerin isterlerse yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edeceklerini bu durumda öğrencilerin uzaktan eğitim alacaklarını söyledi. İlkokul birinci sınıf ve anaokulu öğrencilerin ilk etapta okula başlayacağını söyleyen Selçuk " 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz." dedi. Peki, Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte, Bakan Selçuk'un yaptığı açıklamalar.
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Yüz yüze eğitim için öğrencilerin merakla beklediği süreç hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaların ardından bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. 21 Eylül tarihinde başlaması beklenen yüz yüze eğitim süreci ile ilgili bazı teknik hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, süreç hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, yüz yüze eğitim için son dakika gelişmeleri
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 21 Eylül'de başlayacak olan yüz yüze eğitimle ilgili yazılı açıklama yaptı. Selçuk açıklamasında şunları ifade etti;
“Salgın sürecinin en başından bu yana dünyayı izliyoruz. Hepinizin bildiği gibi, Sağlık Bakanlığımız ve Bilim Kurulunun değerlendirmeleri doğrultusunda ve bilimsel veriler ışığında kararlar alıyor, bu kararları en doğru şekilde uygulama yoluna gidiyoruz.
Avrupa ülkelerinin tamamına yakınında okullar, tüm kademe ve sınıflarda yüz yüze eğitime başladı. Ancak biz, ülkemizde daha kontrollü ve aşamalı bir başlangıçtan yanayız.
Buna göre; 21 Eylül olarak belirlediğimiz başlangıç tarihinde, yüz yüze eğitim öğretime sadece -hâlihazırda zaten açık olan okul öncesi öğrencilerimiz ve okulla duygusal bir bağ kurma ihtiyacında olan birinci sınıf öğrencilerimizle başlayacağız. İlkokul birinci sınıf öğrencilerimiz uyum haftasında 1 gün, daha sonraki haftalarda ise haftada 2 gün olacak şekilde okullarımızda olacak. 21 Eylül’den itibaren geçecek üç haftanın sonunda diğer kademelerde ve sınıflarda eğitim-öğretime başlama konusunda süreci yeniden değerlendireceğiz.
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YÜZ YÜZE EĞİTİM ZORUNLU MU?
Yüz yüze eğitime başlama konusunda veli rızası, bizim için önemlidir. Velilerimiz isterlerse öğrenciyi yüz yüze eğitime göndermeme konusunda mazeret beyan edebilirler. Bu durumda öğrencimiz, uzaktan eğitime devam edecek ve devamsız sayılmayacaktır.
Bu kademeler de Sağlık Bakanlığı tavsiye kararları doğrultusunda, sınıf mevcudu yüz yüze eğitim için gruplara ayrılarak azaltılacaktır ve çocuklarımızın okulda kalış süreleri kısaltılacaktır. Eğitim, yüz yüze eğitime ek olarak uzaktan eğitim yolu ile devam edecektir. Böylece hem yüz yüze eğitim hem de uzaktan eğitim imkânları bir arada kullanarak eğitim öğretime devam edilecektir. Sınıf mevcudunda sağlanan azalma, okul servislerine de aynı oranda yansıyacaktır.
Yüz yüze eğitimde temizlik ve hijyen konusunda, Sağlık Bakanlığımızın ve Bilim Kurulunun rehberliğinde her türlü tedbiri alıyoruz. Okul hayatını daha önce tecrübe etmemiş olan birinci sınıf öğrencilerimizi; seyreltilmiş sınıflarımız, eğitim programımız, sosyal mesafeye riayet ederek oynayacakları temassız oyunlarımız, titizlikle çalışılmış uyum haftası içeriklerimiz ve elbette ki bu süreci omuzlayacak öğretmenlerimizin gayretleriyle karşılayacağız.
Uzaktan eğitimle ilgili olarak da EBA Televizyonu ve EBA dijital platformu üzerinde çok yoğun ve sıkıntısız işleyen bir altyapımız var. Uzaktan eğitimde canlı derslere öncelik veriyoruz ve öğrenci ile öğretmene dijital ortamda eş zamanlı ve interaktif ders yapabilme imkânı sağlıyoruz. 1. sınıf öğrencilerimize uzaktan eğitimi sevdirebilmek için de oyun tabanlı dijital içerikler hazırladık.
Şu an tek gayemiz, evlatlarımızı sağlıkla okullarıyla buluşturabilmek ve 21 Eylül’de okula başlayacak çocuklarımızı güvenle karşılamak. Öğretmenlerimiz, okullarımız, tüm dikkatimiz ve özverimizle buna hazırız.”
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YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.
Bakan Selçuk daha önce yapmış olduğu açıklamada yüz yüze eğitimin 21 Eylül tarihinde başlayacağını ifade etmişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs konusunda alınacak tedbirleri ve yeni yaptırımları açıklarken okulların durumuna da değindi. Salgının başladığı günden bu yana, ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sisteminin en iyi şekilde devam ettirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:
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"Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Buranın altını çiziyorum, ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir."