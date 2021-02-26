Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli açıklamalar
Yüz yüze eğitim süreci hakkında detaylar, eğitimciler, öğrenciler, veliler ve işletme sahiplerinin yakından takip ettiği konu olmaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un yapmış olduğu açıklamalar neticesinde 1 Mart tarihinde yüz yüze eğitime açılması beklenen okullar için son söz yine Bilim Kurulu ve Kabine Toplantısı kararlarında olacak. Peki, Son gelişmelere göre yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? İşte, MEB ve uzmanlardan gelen son bilgiler
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Okulların ne zaman yüz yüze eğitim ile açılacağı, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Belirli dönemlerde yapılan açıklamaları takip eden vatandaşlar, son ve en güncel durumu merak ediyor. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, Ziya Selçuk'un konu ile ilgili yapmış olduğu güncel açıklamalar
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Bakan Selçuk, katıldığı bir televizyon programında yüz yüze eğitime ilişki yeni değerlendirmelerin devam ettiğine dikkati çekti. Bilim Kurulunun tavsiye kararı aldığını vurgulayan Selçuk, şunları kaydetti:
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"Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım.' diyebilir. Genel prensipler konusunda standartlarımız var. Ama illerin vaka sayısı anlamındaki durumu iller tarafından hıfzıssıhha kurulu tarafından yönetilecek. Ve bu kurul 'Filanca ilde hiç vaka yok ya da çok az, biz okullarımızı açıyoruz şu kademelerde.' diye karar verebilir. Ama başka bir il de diyebilir ki 'Bizim ilimizde çok yüksek risk var bu hafta açmıyoruz iki hafta açmıyoruz.' ve bu süreçte de biz okulların açılma durumuna göre onların sınavlarını erteleyeceğiz."
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"Bu karar Sağlık Bakanlığı marifetiyle Kabine toplantılarında yapılan sunumlarla, tartışmalarla fotoğraf ortaya koyuluyor. Neticede Kabine bir karara varıyor, Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu açıklıyor. Bu süreç tamamen Bilim Kurulunun önerilerinden başlayan süreç böyle tamamlanıyor her 15 günde bir, 2 haftada bir 'Bu kararları değiştirelim mi, yeni kararlar alalım mı, ihtiyaç var mı, durum uygun mu?' şeklinde değerlendiriliyor. Yeni değerlendirmeler, yani diyelim ki 10. sınıf için, 11. sınıf için, mesela 6. sınıf için, 7. sınıf için yeni değerlendirmeler de önümüzdeki toplantılarda yapılacak. Bunun uygun olup olmadığı sağlık açısından koşullarından başlayıp, eğitimsel olarak değerlendirilecek."