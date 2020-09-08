Yüz yüze eğitim ne zaman başlıyor? Bakan Selçuk'tan son dakika yüz yüze eğitim açıklaması
Yüz yüze eğitim için öğrencilerin merakla beklediği süreç hakkında gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Önceki gün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapmış olduğu açıklamaların ardından bugün Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan önemli bir açıklama geldi. 21 Eylül tarihinde başlaması beklenen yüz yüze eğitim süreci ile ilgili bazı teknik hazırlıkların devam ettiğini ifade eden Bakan Selçuk, süreç hakkında bazı bilgiler verdi. İşte, yüz yüze eğitim için son dakika gelişmeleri
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Yüz yüze eğitim için Bakan Selçuk önemli açıklamalarda bulundu. Normal şartlar altında 21 Eylül tarihinde başlayacağı duyurulan yüz yüze eğitim süreci için bazı detaylara vurgu yapan Bakan Selçuk, teknik alt yapının hazırlandığını, kısa süre içerisinde bu konuda açıklama yapılacağını ifade etti. İşte, yüz yüze eğitim için son dakika gelişmeleri
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YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ''53 program eğitim içeriği oluşturuldu ve 6 bin 100 öğretmenimiz de yararlanma imkanı buldu. Bu sayı çok çok aratacak. Bir kısmı da uluslararası sertifika almaya hak kazanmış durumda'' dedi. Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "(Yüz yüze eğitim) Birtakım teknik hazırlıklarımız var, çok kısa süre içerisinde gereken açıklamalar yapılacak." dedi.
Bakan Selçuk daha önce yapmış olduğu açıklamada yüz yüze eğitimin 21 Eylül tarihinde başlayacağını ifade etmişti.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası koronavirüs konusunda alınacak tedbirleri ve yeni yaptırımları açıklarken okulların durumuna da değindi. Salgının başladığı günden bu yana, ilk, orta ve yüksek eğitim kademelerinde uzaktan eğitim sisteminin en iyi şekilde devam ettirildiğini vurgulayan Cumhurbaşkanı, şu ifadeleri kullandı:
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"Yeni dönemde eğitim öğretime salgın şartlarını da dikkate alarak hem yüz yüze eğitimi hem de uzaktan eğitimi birlikte gerçekleştireceğimiz bir sistemle devam edeceğiz. Buranın altını çiziyorum, ailelerin tercihine göre, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerinden başlayarak okullarımızı eğitim öğretime açıyoruz. Bu uygulama salgının seyrine göre şehirlerimizde farklılık gösterebilecektir. Çocuklarımızın eğitim öğretim hayatlarının aksamadan devam etmesi tek gayemizdir."