Yüz yüze eğitim ne zaman başlayacak? Yüz yüze eğitim için karar bu hafta verilecek!

BAZI DERSLER EBA'DA İki haftalık süreçte Türkçe, haftada iki gün üçer ders saati olmak üzere altı ders saati, matematik haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati, hayat bilgisi haftada iki gün birer ders saati olmak üzere iki ders saati yüz yüze eğitimle verilecek. Bu derslerin yüz yüze işlenemeyen bölümleri ile ilkokul birinci sınıf programındaki diğer dersler ise EBA TV ve EBA portal canlı sınıf uygulamalarıyla uzaktan eğitim sistemleriyle anlatılacak. Salgın nedeniyle okullara zorunlu olmadıkça ziyaretçi kabul edilmeyecek.