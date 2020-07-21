Yuva yıkan pandemi

EMRAH – SİBEL ERDOĞAN Küresel koronavirüs salgının etkileri sürüyor… Bu etkiler sadece sağlık, ekonomi, iş ve eğitim sektörünü etkilemekle kalmıyor, kişilerin psikolojilerini de bozarak aile ilişkilerini zedeliyor. Çin’de yapılan araştırmalar, uzun ev karantinasında aile içi şiddetin arttığını ve karantinanın bitmesinin ardından boşanma davalarının hız kazandığını ortaya koymuştu. ABD’de yapılan araştırmada da benzer sonuçlar çıktı; boşanma davalarında yüzde 50’ye varan bir artış var. Ev karantinasının aile üzerindeki stresi artırdığını söyleyen uzmanlar, sorunlu evliliklerin bu strese dayanmadığının altını çiziyor. Türkiye’de de ünlü çiftlerin birbiri ardına ayrılması, uzmanların açıklamalarını doğrular nitelikte…

İşte, karantina sürecinde boşanmaya karar veren ünlü çiftler…

16 Haziran 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014’te oğulları Elyasa, 2017’de de kızları Eleysa’yı kucaklarına alan çift, Bodrum Aile Mahkemesi’nde açılan bir davayla boşanmaya karar verdi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar veren ikili, dosyaya gizlilik kararı aldırdı.