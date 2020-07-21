Yuva yıkan pandemi

Pandemi yüzünden aylardır süren ev karantinasının ardından dünyada boşanma davalarının patladığı açıklanmıştı. Türkiye’de sanat, iş ve cemiyet hayatının ünlü çiftleri birbiri ardına ayrılarak ev karantinasının ilişkiler üzerinde hasar yarattığını gözler önüne seriyor
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EMRAH – SİBEL ERDOĞAN
Küresel koronavirüs salgının etkileri sürüyor… Bu etkiler sadece sağlık, ekonomi, iş ve eğitim sektörünü etkilemekle kalmıyor, kişilerin psikolojilerini de bozarak aile ilişkilerini zedeliyor. Çin’de yapılan araştırmalar, uzun ev karantinasında aile içi şiddetin arttığını ve karantinanın bitmesinin ardından boşanma davalarının hız kazandığını ortaya koymuştu. ABD’de yapılan araştırmada da benzer sonuçlar çıktı; boşanma davalarında yüzde 50’ye varan bir artış var. Ev karantinasının aile üzerindeki stresi artırdığını söyleyen uzmanlar, sorunlu evliliklerin bu strese dayanmadığının altını çiziyor. Türkiye’de de ünlü çiftlerin birbiri ardına ayrılması, uzmanların açıklamalarını doğrular nitelikte… İşte, karantina sürecinde boşanmaya karar veren ünlü çiftler… 16 Haziran 2014 yılında nikah masasına oturan şarkıcı Emrah ve Sibel Kirer, evliliklerini iki çocuklarıyla taçlandırmıştı. 2014’te oğulları Elyasa, 2017’de de kızları Eleysa’yı kucaklarına alan çift, Bodrum Aile Mahkemesi’nde açılan bir davayla boşanmaya karar verdi. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanmaya karar veren ikili, dosyaya gizlilik kararı aldırdı.
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BÜLENT EMRAH PARLAK – BURCU GÖNDER
Oyuncu çift Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 2015 yılında nikah masasına oturmuş, bir yıl sonra da kızları Lisa’yı kucaklarına almıştı. Burcu Gönder, eşinin psikolojik ve ekonomik şiddetine maruz kaldığını söyleyerek boşanma davası açtı ve korunma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne sunulan dilekçede, Bülent Emrah Parlak’ın öfke problemi olduğunu ifade eden Burcu Gönder, eşinin tektaşını dahi sattırıp, parasını elinden aldığını söyledi.
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HANDE – ERDİNÇ ACAR
Cemiyet hayatının tanınmış çifti Hande ve Erdinç Acar, geçtiğimiz günlerde Beykoz Adliyesi’nde görülen bir duruşmayla sessiz sedasız boşandı. Üç çocuk sahibi olan çift, iki kez nikah masasına oturmuştu. Şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşanan ikilinin, birbirinden hiçbir talebi olmadı.
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ETEL – ROBERT BALER
Cemiyetin tanınmış çifti Etel-Robert Baler de bu süreçte boşanma kararı aldı. Roma Plastik’in sahibi iş adamının muhasebecisiyle aşk yaşaması üzerine Etel Baler, 23 yıllık eşinden boşanmak için mahkemeye başvurdu. İki çocuk sahibi olan çift, mal paylaşımı konusunda anlaşmaya varamazsa çekişmeli boşanma davası açarak, yıllar sürecek bir mahkeme sürecine adım atacak.
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EBRU AKEL – ÖZER SANCAK
2012 yılında görkemli bir düğünle evlenen sunucu Ebru Akel ve iş insanı Özer Sancak, geçtiğimiz hafta yapılan bir duruşmayla tek celsede boşandı. Bir çocuk sahibi çift, birbirlerinden maddi tazminat talebinde bulunmazken, 7 yaşındaki oğullarının velayeti Ebru Akel’e verildi.
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ALİ – MELİS GÜRSOY
Son günlerde görülen birçok davanın aksine, iş insanı Ali Gürsoy ve Melis Gürsoy’un boşanma davası bir hayli sansasyonel ilerliyor. Eşinin kendisini aldattığı gerekçesiyle boşanmak isteyen Melis Gürsoy, mahkemeye kanıtlar sunarak, çekişmeli boşanma davasının giderek çetrefilleşmesine neden oluyor. 12 yıldır evli olan çiftin iki çocuğu var.
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BURAK KAYA – YASEMİN ÇAĞLAR
İş insanı Burak Kaya ve eski bakan Cavit Çağlar’ın kızı Yasemin Çağlar, geçtiğimiz günlerde yapılan bir duruşmayla sessiz sedasız boşandı. 13 yıldır evli olan çiftin, Burak Kaya’nın ihaneti nedeniyle boşandığı iddia edildi. Aile üyeleri çifti ikna etmeye çalışsa da Yasemin Çağlar, ihaneti affetmeyerek, evliliklerine nokta koydu. İki çocuğu olan çiftin birbirlerinden hiçbir maddi talebi olmadı.
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BENAN – ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU
Cemiyetin yakından tanıdığı avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu, sunucu Ece Erken’le yasak aşk yaşadığı ortaya çıkınca eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu tarafından terk edilmişti. Eşini barışmaya ikna edemeyen Şafak Mahmutyazıcıoğlu, geçtiğimiz ay İstanbul 10. Aile Mahkemesi’nde yapılan duruşmayla tek celsede boşandı.
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MURAT EKEN – GİZEM ÖNEN
‘Çok Güzel Hareketler Bunlar’ programıyla yıldızı parlayan başarılı oyuncu Murat Eken, dört yıllık eşi Gizem Önen’den ayrıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Aile Mahkemesi’nde anlaşmalı olarak boşanan çiftin çocuğu yok.
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İSMAİL HACIOĞLU – DUYGU KUMARKİ
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, dört yıl önce evlendiği Duygu Kumarki ile geçtiğimiz günlerde ayrıldı. Bir kız çocuğu sahibi olan çift, Beykoz Adliyesi’nde yapılan duruşmayla tek celsede anlaşmalı olarak boşandı. Bir süre daha aynı evde yaşayacaklarını söyleyen Duygu Kumarki, “Karı koca olarak ayrılsak da, anne baba olarak her zaman yan yanayız” diye açıklama yaptı.
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FERİT AKTUĞ – BAHAR ÖZDOĞAN
Komedi filmlerinin sevilen oyuncusu Ferit Aktuğ da nisan ayında yaptığı bir açıklamayla 9 yıllık eşi Bahar Özdoğan’dan ayrılmak için mahkemeye başvurduğunu söyledi. Kararı birlikte aldıklarını belirten Aktuğ, boşanma gerekçisini ‘fikir ayrılığı’ olarak açıkladı.
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GÖZDE DURU – GÖKÇE BELGE
Karantina onlara da yaramadı… Tanınmış oyuncu Gözde Duru da, temmuz başında yapılan bir duruşmayla Bursalı iş adamı eşi Gökçe Belge’den boşandı. Çift, 5 yıldır evliydi.
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SEDA TOSUN – EYMEN ADALI
1,5 yıl önce hayatını müzisyen Eymen Adayı ile birleştiren genç oyuncu Seda Tosun, eşinden boşanmak için dava açtı. Kartal Adliyesi’nde dava açan oyuncu, şiddet gördüğü iddialarıyla ilgili konuşmayarak, “Ayrılık kararını ben verdim. Bir an önce bitmesini istiyorum” dedi.