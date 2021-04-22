Yusufeli 7’nci kez taşınıyor

Alaattin Çağla ise Vatandaşımızın önceden tepkisi oldu. Ben gayet güzel olduğunu görüyorum. Köylerimizde çelik konstrüksiyon yapılıyor. Gayet güzel. Her şeyin güzel olacağını düşünüyorum. Devletimizin gücü var. Altyapımızı yapıyor, suyumuzu getiriyor. Her tesisatımız yeni olacak. Bunların da gayet güzel olacağını düşünüyorum. Evlere, kaymakamlık binamıza baktık. Emeği geçenlere şimdiden teşekkür ediyorum diye konuştu.