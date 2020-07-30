Yusuf Güney: ‘Kaç takipçisi var?’ diye soruyorlar

Yusuf Güney önceki gün Zorlu AVM’deydi. Güney, telefonundan Instagram uygulamasını sildiğini söyledi.
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ARTIK BIKTIM
Şarkıcı, “Artık bıktım. Sosyal medyanın yapaylığından sıkıldım. Güzel bir şarkı yapıyoruz ya da sosyal sorumluluk projesi... Sadece 30 bin kişi izliyor. Ama eğlenceli bir video paylaşıyorum 500 bin izleniyor. Anlam veremiyorum. 3 ay boyunca sosyal medyada olmayacağım. Sonrasında projelerle döneceğiz” dedi.
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EVİMİ DEĞİŞTİRDİM
Güney, karantina döneminde ‘geçinemiyoruz’ açıklaması yapan ünlüler için de şöyle konuştu: “Bakıyoruz bunlara 3-4 milyon liralık evleri var, altlarında 2 milyon liralık arabaları var. Onların evini ya da arabasını sattığını görmedim. Ben rezidansta oturuyordum, evimi değiştirdim. Daha uygun bir eve geçtim. Arabam lüks bir arabaydı onu sattım daha düşük bir araba aldım. Ne oldu küçüldüm ama huzurluyum. Aylık 50 bin lira masrafım varken şu anda 10 bin lira masrafım var. Çok şükür kimseye de muhtaç değilim.”
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TAKİPÇİSİ OLANA İŞ VERİYORLAR
Güney, sosyal medya ile ilgili başından geçen ilginç bir anısını da anlattı: “Organizasyon firması, bir belediyenin konser işinde sahne almam için beni tavsiye etmiş. Belediye başkanın sorduğu soru şu ‘Kaç takipçisi var?’, inanabiliyor musunuz? Takipçisi çok olan adama bu işi veriyorlar. Günde 100 bin lira kazanıyor bu insanlar. İnanın ben bunların kazandığının yüzde birini kazanamıyorum. ‘Müzik bitti’ dedik, babama dükkan açtık. O da olmadı, battı. Bakalım her şeyin hayırlısı.”