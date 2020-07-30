Yusuf Güney: ‘Kaç takipçisi var?’ diye soruyorlar

EVİMİ DEĞİŞTİRDİM Güney, karantina döneminde ‘geçinemiyoruz’ açıklaması yapan ünlüler için de şöyle konuştu: “Bakıyoruz bunlara 3-4 milyon liralık evleri var, altlarında 2 milyon liralık arabaları var. Onların evini ya da arabasını sattığını görmedim. Ben rezidansta oturuyordum, evimi değiştirdim. Daha uygun bir eve geçtim. Arabam lüks bir arabaydı onu sattım daha düşük bir araba aldım. Ne oldu küçüldüm ama huzurluyum. Aylık 50 bin lira masrafım varken şu anda 10 bin lira masrafım var. Çok şükür kimseye de muhtaç değilim.”