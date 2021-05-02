Yusuf Güney: 'Astral seyahatle uzaya gittim, geldim' demişti... 'Ülke buna hazır değilmiş'

YANINIZDA GÜVENDİĞİNİZ BİRİ OLMALI “Astral seyahat için sessiz bir ortam gerek. Yanınızda da güvendiğiniz biri olmalı ama sizi rahatsız etmeyecek. Siz yatıp uzandığınızda onun varlığını hissedeceksiniz sadece. Benim yanımda kız arkadaşım vardı o zaman. Aramızda çok saf, temiz bir ilişki vardı. Onun sayesinde çok daha rahat çıktım.”