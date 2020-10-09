Yusuf Atılgan ölüm yıl dönümünde kendi sözleriyle anılıyor – İşte Yusuf Atılgan sözleri

YUSUF ATILGAN SÖZLERİ "Konuşmam yetmiyormuş gibi düşünmeye de başladım. En kötüsü buydu. Çoğu insanlar gibi düşünmeden konuşsaydım kimse bir şey demeyecekti; ama ben düşündüğümü söylemeye kalktım."



Ne çok yalan söyleniyordu yeryüzünde; sözle, yazıyla, resimle ya da susarak.



"Bir gün sana dünyada katlanılacak tek şeyin sevgi olduğunu öğreteceğim."



"Sustu. Konuşmak gereksizdi. Bundan sonra kimseye ondan söz etmeyecekti. Biliyordu; anlamazlardı."



"Birden içini bir yere, bir şeye geç kaldığı duygusu kapladı."



Kelimelere herkes kendine göre bir anlam, bir değer veriyor galiba. Bu değerler aynı olmadıkça iki kişi iki ayrı dil konuşuyorlarmış gibi olmuyor mu?"



İnsanlar haksızken daha çok bağırırlar.



Gerçek olan içimdeki bu boşluk mu? Değil! Bir şey var ama eksile eksile var.



İnsanları yalan söyledikleri zaman dinlemeyi severim. Olmak istedikleri, olamadıkları "kişi"yi anlatırlar.



Gözler konuşmaya başladığı zaman her şey susar.



Dıştan belli olmasa da tedirgindi demek, dalgındı.



“ Hep böyleydi. Bir şey en gerektiği anda olmazdı.”