Yurttan YKS manzaraları

Türkiye'de bu sabah yaklaşık 2.5 milyon aday evlerinden çıkıp Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk sınavı olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) için sınav merkezlerine gitti. Onlarla birlikte anne babalar da sınav merkezlerinin yolunu tuttu. Yani bu sabah Türkiye'de tahminen 5 milyondan fazla kişi okul yollarındaydı. Bu büyük trafik sırasında ilginç olaylar ve istenmeyen kazalar da yaşandı. İşte Türkiye'nin dört yanından YKS manzaraları:
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1
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ALEYNA’YI SINAVA ‘PAŞA’ GETİRDİ
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde sınava giren Aleyna Üzer ailesi ve yedi yaşındaki Afrika gri papağanıyla okul girişine geldi. Üzer, sevimli hareketleriyle çevredekilerin ilgi odağı olmayı başaran ‘Paşa’nın kendisine her sınavında şans getirdiğini belirterek, YKS'de de papağanının kendisine uğur getireceğine inandığını söyledi. Aleyna, ‘Paşa’yı gagasından öptükten sonra sınav alanına geçti.
2
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CEP TELEFONUYLA GELDİ
Nevşehir’de öğrencilere okul girişlerinde maske ve dezenfektan verildi. Nevşehir’de YKS için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıkarak sınava girecekleri okullara gelen öğrencilerin kimi yanlış okula gelirken kimisi ise yanında cep telefonu, cüzdan ve toka ile gelmesi dikkatlerden kaçmadı. Bir öğrenci ise sınav giriş kağıdını çıkartmayı unutmasının ardından en yakın kırtasiyeden sınav giriş kartını çıkartarak sınava dakikalar kala okul bahçesine koşarak girdi.
3
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UNUTKAN ÖĞRENCİLERİN İMDADINA POLİS YETİŞTİ
Sınava girmek için geçtiğimiz gün İstanbul’dan Sivas’a gelerek geceyi bir pansiyonda geçiren öğrenci, sınava gireceği Ahmet Ayık Spor Lisesi’ne geldiğinde kimliğini kaldığı pansiyonda unuttuğunu fark etti. Unutkan öğrenci, polis ekiplerinden yardım istedi. Polisler pansiyondan kimliği alarak sınavın başlamasına dakikalar kala öğrenciye yetiştirmeyi başardı. Kimliğini teslim alan öğrenci, sınav salonuna koşarak sınava yetişti. Bir kadın öğrenci ise evde unuttuğu kimliğini getirmek için polis ekiplerinden yardım isteyince unuttuğu kimliği polisler evinden alıp gelerek sınava girdi.
4
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YANLIŞ OKULA GİDEN ÖĞRENCİYİ 1 DAKİKA KALA YETİŞTİRDİ
Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan bir aday, yanlışlıkla yine İzmit ilçesinde bulunan Nuh Çimento İmamhatip Ortaokulu’na gitti. Görevliler tarafından yapılan kontrollerde adayın yanlış okula geldiği belirlendi. Okulda görevli bir polis memuru sınavın başlamasına beş dakika kala adayı sınava yetişmesi için kendi aracıyla İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin yolunu tuttu. Araçtan inen polis memuru ve aday, koşarak kapıların kapanmasına bir dakika kala okula girdi. Öğrenci görevliler tarafından sınava girmesi için okula alındı. Polis memuru, sınava geç kalacağını anlayınca kendi aracıyla okula yetiştirdiğini belirterek, “Nuh Çimento İmamhatip Ortaokulu’nda görevliydim. Arkadaş yanlış okula gelmiş. Benim de vicdanım el vermedi, yetiştirmeye çalıştım. Sınava giriş saatinin 10.05’e ertelendiğini duyunca ben de şansımı denedim. Yetiştirdik. Arkadaşın bir yılı boşa gitmesin istedim, çok üzgündü. Ben de yetiştirmeye çalıştım” dedi.
5
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KAZADA YARALANAN BABADAN OĞLUNA MORAL
Antalya'da İlker Çetmi yönetimindekiotomobil, Muratpaşa ilçesi Köroğlu kavşağında başka bir otomobille çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada araçta bulunan sürücü Çetmi yaralanırken YKS'ye yetiştirmeye çalıştığı oğlu Kaan Çetmi yara almadan kurtuldu. Kaza sonrası yerde uzanan baba Çetmi, oğlunun elini tutarak sınavda başarı diledi. Yaralı Çetmi, ambulansla Vakıf Yaşam Hastanesine götürüldü. Trafik polisi Nahit Şenyücel, Kaan Çetmi'yi motosikletiyle Kepez ilçesi İsmail Hakkı Kaya Ortaokulundaki sınava başlamasına 15 dakika kala yetiştirdi. Şenyücel, yol boyunca Çetmi'ye sınava odaklanması konusunda tavsiyelerde bulundu.