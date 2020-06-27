Yurttan YKS manzaraları

YANLIŞ OKULA GİDEN ÖĞRENCİYİ 1 DAKİKA KALA YETİŞTİRDİ Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nde sınava girecek olan bir aday, yanlışlıkla yine İzmit ilçesinde bulunan Nuh Çimento İmamhatip Ortaokulu’na gitti. Görevliler tarafından yapılan kontrollerde adayın yanlış okula geldiği belirlendi. Okulda görevli bir polis memuru sınavın başlamasına beş dakika kala adayı sınava yetişmesi için kendi aracıyla İzmit Mesleki Teknik ve Anadolu Lisesi’nin yolunu tuttu. Araçtan inen polis memuru ve aday, koşarak kapıların kapanmasına bir dakika kala okula girdi. Öğrenci görevliler tarafından sınava girmesi için okula alındı. Polis memuru, sınava geç kalacağını anlayınca kendi aracıyla okula yetiştirdiğini belirterek, “Nuh Çimento İmamhatip Ortaokulu’nda görevliydim. Arkadaş yanlış okula gelmiş. Benim de vicdanım el vermedi, yetiştirmeye çalıştım. Sınava giriş saatinin 10.05’e ertelendiğini duyunca ben de şansımı denedim. Yetiştirdik. Arkadaşın bir yılı boşa gitmesin istedim, çok üzgündü. Ben de yetiştirmeye çalıştım” dedi.