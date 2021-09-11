YURTKUR başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum
YURTKUR başvuru sonuçları, KYK yurtlarında başvuruda bulunan binlerce adayın gündemindeki yerini koruyor. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun (YURTKUR) amacı, yükseköğrenim gören öğrencilere kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle öğrencilerin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmaktır. Peki, YURTKUR başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? KYK yurt başvuru sonuçlarında son durum
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
KYK yurt başvuru sürecinin bitmesine kısa bir süre kala sonuç araştırmaları da hız kazandı. Öğrenciler KYK yurtları için başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.
2
10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
3
YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Sonuçların başvuruların tamamlanacağı 12 Eylül sonrası açıklanması bekleniyor.
4
Yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.