Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 900 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin, iyileşenlerin sayısı ise 450 bine yaklaştı. Tüm bunlar olurken, virüsün yayılmasını engellemek için yurt içi ve yurt dışına uçak seferleri bir süredir yapılmıyor. Vatandaşlar da uçuşların yeniden ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasını önlemek üzere kitlesel hareketliliği azaltmaya yönelik, yurt dışı uçuşlarına ara verişmişti. Yurt dışına çıkarak çeşitli işlerini halletmek isteyen vatandaşlar da uçuşların yeniden ne zaman başlayacağını merak ediyor. İşte, uçuş yasağı hakkında merak edilenler...
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THY'DEN AÇIKLAMA
Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020'ye kadar durdurduğunu duyurdu. Türk Hava Yollarının (THY) internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:
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"Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur."Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.
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PEGASUS'TAN AÇIKLAMA
Pegasus Havayolları 1-15 Mayıs 2020 tarihleri arasındaki tüm uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı. Pegasus, koronavirüs için alınan ilave tedbirler doğrultusunda 01.05.2020 tarihinden 15.05.2020 tarihine kadar tüm seferlerin iptal edildiğini duyurdu.