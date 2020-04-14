Gündem Haber Giriş: 14 Nisan 2020 - 13:48 , 14 Nisan 2020 - 13:51

Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs bulaşanların sayısı 1 milyon 900 bini aşarken, hayatını kaybedenlerin sayısı 120 bin, iyileşenlerin sayısı ise 450 bine yaklaştı. Tüm bunlar olurken, virüsün yayılmasını engellemek için yurt içi ve yurt dışına uçak seferleri bir süredir yapılmıyor. Vatandaşlar da uçuşların yeniden ne zaman başlayacağını merak ediyor. Peki, Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?