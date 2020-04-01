Yurt ücretleri ne zaman iade edilir? KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
Corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında yurt dışından gelen vatandaşlar karantina kuralı nedeniyle KYK yurtlarına yerleştirilirken öğrencilerin pek çoğu da ailelerinin yanına dönmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada KYK yurt burslarının geri iade edileceğini duyurmuştu. Yurt ücretlerinin yanı sıra KYK kredilerinin kesilip kesilmeyeceği de merak konusuydu. Peki, Yurt ücretleri ne zaman iade edilir? KYK kredi ve burs ödemeleri kesilecek mi?
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Üniversitelerde bahar eğitiminin uzaktan devam etmesi kararı ardından pek çok soru işareti doğdu. KYK yurt ücretleri ve burs-krediler de bunlardan birkaçıydı. Öğrenciler KYK yurt ücretlerinin geri iade edileceği bilgisini kısa bir süre önce Cumhurbaşkanı’nın açıklanmasıyla öğrendi.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğrencilerin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmadıklarını ve öğrencilerin kredi geri ödemelerini, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan erteleyebileceğini belirterek, "Yükseköğrenim yurtlarında kalan öğrencilerden, Mart ayında yurtta kalmadıkları günlerin ücretlerini iade ediyor, Nisan, Mayıs ve Haziran ayları için de ücret almıyoruz.
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KYK BURS VE KREDİLERİ KESİLECEK Mİ?
Erdoğan burs ve kredilerle ilgi olarak ise “Öğrencilerimizin kredi ve burs ödemelerinde de herhangi bir kesinti yapmıyoruz. Yine öğrencilerimizin kredi geri ödemeleri, Nisan, Mayıs ve Haziran ayı için ilave bir maliyet yansıtılmadan ertelenebilecek .dedi