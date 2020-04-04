Yurt genelinde 'Evde Kal' çağrısına büyük oranda uyuluyor

İstanbul'un işlek meydanlarında "sessizlik" hakim



İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarının meydan ve caddeleri ile en işlek alanlarında, Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle sessizlik hakim.



Başta Beyoğlu'ndaki Taksim ve İstiklal Caddesi olmak üzere Kadıköy, Üsküdar ve Beşiktaş bölgelerinde meydanların boş kaldı.Üsküdar ve Kadıköy meydanlarında ise toplu ulaşım aracı metro, Marmaray, vapur ve motorları kullanan vatandaşların geçişi dışında bir yoğunluk olmadığı gözlenirken, polis ve zabıta ekipleri sahil ve parklarda yürüyüş ve spor yapan vatandaşları uyardı.



Hafta sonları milyonlarca insanı ağırlayan, ticaretin ve turizmin merkezi tarihi yarımadada ise dükkanların birçoğu kapalıyken, yabancı turistlerin de ülkelerine dönmeleriyle meydanlar güvercin ve kedilere kaldı.İstanbul Valiliğinin kararı gereği geçici süre ile kapatılan Mısır Çarşısı ve Kapalıçarşı'nın etrafı da sessizliğe bürünürken, tarihi çarşıların kapanmasıyla civardaki esnaf da kepenklerini indirdi.Bu arada, İstanbul'un en işlek hatlarından biri olan Eminönü-Üsküdar vapuru ile tarihi yarımadadaki tramvay hattında az sayıda kişinin yolculuk etti.Hafta sonları oltayla balık avlama yasağı nedeniyle de balıkçıların uğrak noktası olan Galata Köprüsü ve Eminönü de ıssız kaldı. Hafta sonları sahillerde spor ve koşu yapma yasağının gelmesiyle Sirkeci ve Haliç sahiline de kimsenin gelmedi.