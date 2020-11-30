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Hürriyet
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Haber Giriş: 30 Kasım 2020 - 18:46 | 

Yurt dışına uçuş yasağı olacak mı? Gözler Kabine toplantısından çıkacak kararda!

Dış hat uçuşlarına kısıtlama getirilip getirilmeyeceği korona virüs tedbirleri kapsamında gündemde yer alıyor. Koronavirüs salgını nedeniyle yeni önlemler hayata geçirilirken, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "bazı ülkelere yasaklarımız devam ediyor." diyerek ülkelerle ilgili kısıtlamaların getirilebileceği sinyalini vermişti. Gözler şimdi korona virüs gündemi ile toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden çıkacak kararlarda. Peki, yurt dışına uçuş yasağı olacak mı? İşte, dış hat uçuşlarıyla ilgili yapılan Sağlık Bakanı Koca'nın yaptığı açıklamalardan öne çıkanlar.

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Ülkeler arası seyahat kısıtlaması son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri için yeni açıklamalara gözler çevrilirken geçtiğimiz hafta Bakan Koca ülkelerle ilgili alınacak yeni tedbirlere değinmişti. Bakan Koca Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, '"Ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir" dedi. Konunun Kabine toplantısında ele alınıp alınmayacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yapacağı açıklamalar ile belli olacak. İşte, ayrıntılar.

2YURT DIŞI UÇUŞLARI KAPATILACAK MI
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YURT DIŞI UÇUŞLARI KAPATILACAK MI?

Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri 17.00'da bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına gelen Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, tabloda semptom göstermeyen hastaların da artık yer alacağını duyurdu.

Yurt dışına seyahat yasağıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Koca şunları ifade etti;

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Bazı ülkelere yasaklarımız devam ediyor. Bazı ülkelerden gelişlerde yaptığımız taramalar var. Ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir. Belki geldiği ülkeden testini veya burada belli kriterler konması söz konusu olabilir.

4ERDOĞANDAN ÖNLEM AÇIKLAMASI
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ERDOĞAN'DAN ÖNLEM AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan z. Ali Camisi’nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomide yaşanan gelişmeler, Katar ile varılan anlaşmalar ve hemen peşinden gelen Varlık Fonu toplantısını değerlendiren Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirlerin arttırılıp arttırılmayacağına ilişkin soru üzerine şunları söyledi:

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Yeni tedbirlerle alakalı, bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Bilim Kurulu her türlü hazırlığı, çalışmayı yürütüyor. Burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın, hâlâ kapalı mekânlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. Biz şu anda sağlık Bakanlığımızın attığı adımlarla tedbir almaya mecburuz ve alacağız. Bizim fiziki alt yapı olarak, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok.

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