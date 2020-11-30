Yurt dışına uçuş yasağı olacak mı? Gözler Kabine toplantısından çıkacak kararda!

Yeni tedbirlerle alakalı, bu işin birinci derecede sorumlusu Bilim Kurulu. Bilim Kurulu her türlü hazırlığı, çalışmayı yürütüyor. Burada vatandaşlarımızın hassasiyeti çok önemli. Defaatle birçok tedbir açıklamamıza rağmen vatandaşlarımızın, hâlâ kapalı mekânlarda bu işlere hiç dikkat etmediğini, kapalı mekanlarda sigara içmeye varıncaya kadar bunları yaptıklarını görüyoruz. Maske takmadıklarını görüyoruz. Biz şu anda sağlık Bakanlığımızın attığı adımlarla tedbir almaya mecburuz ve alacağız. Bizim fiziki alt yapı olarak, hastaneler noktasında bir sıkıntımız yok.