Yurt dışı uçuşları yasaklanacak mı? Uçuşlar iptal mi olacak? Gözler yeni koronavirüs tedbirlerinde!
Yurt dışı uçuş yasağının durumu, yeni koronavirüs önlemleri ile gündemde yer alan konuların başında geliyor. Salgının yayılımını önlemek amacıyla yeni tedbirler hayata geçilirken geçtiğimiz haftalarda Bilim Kurulu toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Koca, dış hat uçuşlarına kısıtlama getirilebileceğinin sinyalini verdi. Koca, "Ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir" dedi. Gözler şimdi dış hat uçuşları ile ilgili yapılan açıklamalarda. Peki, yurt dışı uçuşlar yasaklanacak mı? İşte, dış hat uçuş seferleriyle ilgili Bakan Koca'nın yaptığı açıklamalar.
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Dış hat uçuş seferlerinin iptal olup olmayacağı Sağlık Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamalar ile takip ediliyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı, hafta sonu kısıtlama olan saatlerde uygulanan iller arası giriş çıkış yasağının ardından gözler ülkeler arası seyahat yasağına çevrildi. Uçak seferleriyle ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan açıklama geldi. "Bazı ülkelere yasaklarımız devam ediyor." diyen Sağlık Bakanı Koca, "Ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir." dedi. Ancak konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. İşte, ayrıntılar.
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YURT DIŞI UÇUŞLARI KAPATILACAK MI?
Sağlık Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri 17.00'da bir araya geldi. Toplantı sonrası kameraların karşısına gelen Sağlık Bakanı Koca önemli açıklamalar yaptı. Bakan Koca, tabloda semptom göstermeyen hastaların da artık yer alacağını duyurdu.
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Yurt dışına seyahat yasağıyla ilgili de değerlendirmeler yapan Koca şunları ifade etti;
Bazı ülkelere yasaklarımız devam ediyor. Bazı ülkelerden gelişlerde yaptığımız taramalar var. Ülkelerle ilgili kısıtlamalar getirilebilir. Belki geldiği ülkeden testini veya burada belli kriterler konması söz konusu olabilir.
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SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA İÇ HAT UÇUŞLAR DEVAM EDECEK Mİ?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede zorunlu haller sayılacak durumlarda seyahatlere izin verileceği bildirildi. İşte o maddeler;
- Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,
- Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),
- Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),
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- ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,
- Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,
- Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,
- Ceza infaz kurumlarından salıverilen,
Vatandaşlarımız, yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde toplu ulaşım araçlarıyla veya İçişleri Bakanlığına ait EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak kaydıyla özel araçlarıyla seyahat edebileceklerdir.
Yukarıda belirtilen mazeretleri taşımayan kişilerin şehirlerarası seyahatleri ise ancak toplu ulaşım araçları (uçak, otobüs, tren, gemi vb.) kullanılmak suretiyle mümkün olacaktır. İşi ile ilgili illiyetini belgeleyen toplu ulaşım araçlarının görevlileri ile şehirlerarası seyahat edeceğini bilet, rezervasyon kodu vb. ile ibraz eden kişiler sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacaktır.