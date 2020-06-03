Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? THY'den uçuşların açılacağı tarihle ilgili açıklama

5) DIŞ HATLARIN yakında KADEMELİ OLARAK başlayacağı ÜMİDİNİ biz de taşıyoruz. Ulusal otoritelerimiz yanında sefer için KARŞI DEVLETLERİN DE izni gerekmektedir. Bu İzinler günlük takip edilmektedir. Emin olun biz herkesten daha fazla DIŞ HAT uçuşlarının açılmasını arzu ediyoruz.



6) Dış Hat uçuşlar genel olarak açıldığında:



a- hangi ülkelere izin verildiği;



b-hangi ülkelerin bize izin verdiği;



c-tarihin ne olduğu;



belli olacak ve ona göre tarifeye son hali verilecek ve bu duruma göre zorunlu tarife değişikliği yapılacaktır.



Sevgili Yolcularımız, Tüm bu süreçlerin hepinizi, hepimizi çok yorduğunun farkındayız. Dünya havacılık tarihinde inanılmaz bir krizi beraber yaşıyoruz. Aşırı belirsizliklerin olduğu bir ortamı inşaallah aşmak üzereyiz. Lütfen bir süre daha sabrınızı istirham ediyoruz.