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Haber Giriş: 03 Haziran 2020 - 23:51,

Yurt dışı uçuşları ne zaman başlayacak? THY'den uçuşların açılacağı tarihle ilgili açıklama

Uçuşlar ne zaman başlayacak? Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber, yurt içi uçuşları 1 Haziran tarihi itibariyle açıldı. Corona virüsü normalleşme süreci devam ederken, yurt dışı uçak seferlerinin başlayacağı tarihle ilgili açıklama Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi'den geldi. Ekşi, dış hatların yakında kademeli olarak başlayacağını ifade ederek 10 Haziran sonrasını işaret etti. İşte, yurt dışı uçuş seferleriyle ilgili ayrıntılar.

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Corona virüsü pandemisi nedeniyle, yurt dışı uçuş seferleri mart ayında durdurulmuştu. Normalleşme sürecinin başlamasıyla beraber THY yurt dışı uçuşlarının 10 Haziran tarihinde başlayacağını açıklamıştı. Konuyla ilgili THY Genel Müdürü Bilal Ekşi yaptığı açıklamada "Rezervasyon sisteminde 10 Haziran'dan itibaren gözüken uçuşlar tüm havayolları uygulamasında olduğu gibi en az 6 ay önce konulan, konmak zorunda olan tarifedir." dedi.

2YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR
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YURT DIŞI UÇUŞLARI NE ZAMAN BAŞLAR?

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, dış hat uçuşlarıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Bilal Ekşi'nin Twitter'dan yaptığı açıklama şöyle;

Haklı olarak DIŞ HAT uçuşlarını soruyorsunuz. Önce teknik bir açıklama:

1) Dünyada BÜTÜN HAVAYOLLARI rezervasyon sistemleri, 330 veya 350 gün ilerisine kadar rezervasyon yapmak zorundadırlar.

2) Normal zamanda YAZ-KIŞ tarifesi belirlenir ve rezervasyon sistemine yüklenir.

3) Şu anda DIŞ HAT UÇUŞLARI 10 Haziran'a kadar Covid salgını sebebi ile OTORITELER tarafından DURDURULMUŞTUR.

4) Rezervasyon sisteminde 10 Haziran'dan itibaren gözüken uçuşlar tüm havayolları uygulamasında olduğu gibi en az 6 ay önce konulan, konmak zorunda olan tarifedir.

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5) DIŞ HATLARIN yakında KADEMELİ OLARAK başlayacağı ÜMİDİNİ biz de taşıyoruz. Ulusal otoritelerimiz yanında sefer için KARŞI DEVLETLERİN DE izni gerekmektedir. Bu İzinler günlük takip edilmektedir. Emin olun biz herkesten daha fazla DIŞ HAT uçuşlarının açılmasını arzu ediyoruz.

6) Dış Hat uçuşlar genel olarak açıldığında:

a- hangi ülkelere izin verildiği;

b-hangi ülkelerin bize izin verdiği;

c-tarihin ne olduğu;

belli olacak ve ona göre tarifeye son hali verilecek ve bu duruma göre zorunlu tarife değişikliği yapılacaktır.

Sevgili Yolcularımız, Tüm bu süreçlerin hepinizi, hepimizi çok yorduğunun farkındayız. Dünya havacılık tarihinde inanılmaz bir krizi beraber yaşıyoruz. Aşırı belirsizliklerin olduğu bir ortamı inşaallah aşmak üzereyiz. Lütfen bir süre daha sabrınızı istirham ediyoruz.

4THY AVRUPADA 16 ŞEHİRDE DİREKT UÇUŞLARA BAŞLAYACAK
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THY AVRUPA'DA 16 ŞEHİRDE DİREKT UÇUŞLARA BAŞLAYACAK

Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'dan Anadolu'nun dört bir yanına direkt uçuşlar yapılacak.

Dünyanın 127 ülkesine gerçekleştirdiği tarifeli yolcu uçuşlarını 28 Mart tarihi itibarıyla durduran THY, yurt içi ve yurt dışı seferlerini kademeli olarak yeniden başlatıyor.

THY, yaşanan olağanüstü süreç sonrasında yolcuların seyahat beklentilerine ve ihtiyaçlarına yanıt vermek amacıyla 18 Haziran tarihi itibarıyla Avrupa'da 6 ülkedeki 16 şehirden Anadolu'daki 14 noktaya direkt uçuş gerçekleştirecek.

Gökyüzünden ayrı geçen iki aylık süreçte, ulusal ve uluslararası otoriteler ile iş birliği içerisinde adımlar atan küresel marka THY, bir yandan da yeni dönemin hazırlıklarını sürdürdü.

Misafirlerinin uçuş güvenliği ve sağlığını en öncelikli konu olarak değerlendiren şirket, seyahat tercihlerindeki beklenti ve ihtiyaçları analiz ederek Avrupa’da; Almanya, İsviçre, Avusturya, Hollanda, İsveç ve Danimarka’dan Anadolu’daki 14 noktaya direkt ulaşım köprüsü kuracak.

THY, yeni dönemde Avrupa’dan Anadolu’ya icra edeceği uçuşlarında daha önce hiç planlanmamış yeni rotalarda da uçmaya başlayacak. Planlamaya ilk kez dahil edilen; Basel-Gaziantep, Hannover-Diyarbakır, Salzburg-Ordu/Giresun, Frankfurt-Elazığ, Amsterdam-Kayseri uçuşları, bu yılın yaz dönemi için planlandı ve biletleri satışa açıldı.

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Bu uçuşlara ek olarak geçen dönemlerde de sefer icra edilen uçuşlar, yolcuların en çok uçmak istedikleri gün ve saatlere göre yeniden planlandı.

Yurt dışı uçuş noktaları; Almanya'da Münih, Berlin, Frankfurt, Stuttgart, Hannover, Köln, Düsseldorf ve Hamburg, İsviçre'de Zürih, Cenevre ve Basel; Avusturya'da Viyana ve Salzburg, Hollanda'da Amsterdam; Danimarka'da Kopenhag ve İsveç'te Stockholm olarak belirlendi.

Yurt içi uçuş noktaları; Antalya, Ankara, Gaziantep, Adana, Diyarbakır, Ordu-Giresun, Elazığ, Samsun, Hatay, Kayseri, Trabzon, İzmir, Konya, Bodrum-Dalaman olarak sıralandı.

Uçuş tarifesi ile ilgili daha ayrıntılı bilgilere "www.turkishairlines.com" resmi internet sitesinden, "444 0 849" numaralı çağrı merkezinden veya satış ofislerinden ulaşılıyor.

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