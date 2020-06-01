Koronavirüs salgını nedeniyle 28 Mart'a durdurulan uçak seferleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun öngörüleri doğrultusunda hazırlanan 'uçulabilir sertifikası' almayı hak kazanan 6 havalimanında yeniden başladı. Şimdi ise yurt dışı uçuşları için dış hat seferlerinin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kapsamında alınan tedbirler sonrası başlatılan normalleşme sürecinin ilk uçuşu, THY tarafından yapılan İstanbul-Ankara seferiyle gerçekleştirildi. Bu gelişmenin ardından gözler dış hat seferlerine çevrildi. İşte, 'Yurt dışı uçuşlar ne zaman başlayacak?' sorusunun yanıtı...
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Uluslararası havacılık otoriteleri ve Dünya Sağlık Örgütü iş birliğiyle yakından takip edilen süreçte uçuşlar 59 günlük aranın ardından kademeli olarak başladı.
Bugün itibarıyla İstanbul Havalimanı ve Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ankara, İzmir, Antalya ve Trabzon'a karşılıklı seferler gerçekleştirilecek. 5 şehirdeki 6 havalimanı ile başlayan uçuş ağına 3 Haziran'dan itibaren diğer şehirler de eklenecek.
İlk uçuş öncesinde kabin ekiplerine, ateş ölçümü yapıldı, maske ve siperlik gibi kişisel koruyucu ekipman sağlandı. Uçağa binmeden önce eskisi gibi biletleri görevliler tek tek kontrol etmedi. Yolcuların cihazlardan kendileri biletlerini okutarak tek tek uçağa alındı. Sosyal mesafe konusunda sık sık uyarılarda bulunuldu.
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Havalimanına girerken yolcuların ateş ölçümleri yapıldı. Havalimanı içerisinde yolculara refakat edenlerin veye onları uğurlayaların girmesine izin verilmedi.
Uçak içerisinde mevcut ekibin yanı sıra uçan hijyen uzmanlarının da görev aldığı, uzmanların, uçuş sırasında tüm önlemleri alarak seyahat sağlığı için gerekliliklerin yerine getirildiğini denetlediği öğrenildi.
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YURT DIŞI SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, şimdilik 5 büyük ildeki 6 havalimanıyla başlatılan "Havalimanı Salgın Sertifikasyon" sürecini, tüm havalimanları alana kadar devam ettireceklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
"Devletin aldığı tedbirler ve bakanlığımızın hayata geçirdiği yeni düzenlemelerin yanı sıra siz vatandaşlarımızdan ve yolcularımızdan da kurallara uyumda destek bekliyoruz. Maske takma zorunluluğumuzu taviz vermeden, sosyal hayatın her alanında ve anında yerine getirmeliyiz. Yolculuk süreci de buna dahil. HES kodu almak ve sağlık durumumuzu sık sık kontrol ettirmek, hayatımızın normalleri arasında yerini almalıdır. Hem kendi sağlığımızı hem de toplum sağlığını korumak her birimizin elinde... Kişisel olarak sizler ve devlet olarak biz, alınan bütün kararları harfiyen uyguladığımızda çok kısa bir süre içinde salgının tamamen ortadan kalktığını göreceğiz. "
Karaismailoğlu, halihazırda gurur duyulacak bir noktaya geldiklerini, her dönemde olduğu gibi salgında da Türkiye'nin güvenli liman olduğunu ispatladıklarını söyledi.
Salgın süreci boyunca verdikleri başarılı mücadelede olduğu gibi, salgın sonrası normalleşme adımlarıyla da dünyaya örnek olmaya devam ettiklerini aktaran Karaismailoğlu, "Havalimanlarımızda aldığımız tedbirleri tüm ülkelerle paylaşıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde yurt dışı uçuşlarını yeniden başlatmak için görüşmelerimiz ve çalışmalarımız devam ediyor." dedi.
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TARİH BELLİ OLDU MU?
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, THY seferlerinin dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını söylemişti.
Ancak konuyla ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. Detayları haberlerimizde aktaracağız.