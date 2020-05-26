Yurt dışı ve yurt içi uçuşlar ne zaman açılacak? Uçak seferleri ne zaman başlar? THY'den son dakika duyuru
Corona virüsü nedeniyle yurt dışı ve yurt içi uçuş seferleri kapatılmıştı. Vaka sayısının azalmasıyla beraber normalleşme sürecinin kademeleri olarak başlamasıyla, uçak seferleri ne zaman başlayacak? sorusunun yanıtı da netleşti. Uçuş seferleri için hazırlıklarına başlayan Türk Hava Yolları (THY), uçak seyahatlerinde alınacak önlemlerle ile ilgili son dakika açıklamada bulundu. Açıklamada, uçaklarda sosyal mesafe kurallarına değinildi. Peki, yurt dışı uçuşlar ne zaman açılacak? Yurt içi uçuşları ne zaman başlayacak? İşte, THY yurt dışı ve yurt içi uçak seferleri programı ve konuyla ilgili ayrıntılar...
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Uçuçlar ne zaman açılacak? sorusu, turizmde verilen normalleşme mesajları ve yurt dışı seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının gündeme gelmesinin ardından, yanıtı araştırılan konulardan oldu. Uçak seferlerini durumu merak konusu olurken, THY'den son dakika açıklama geldi. İşte, uçak seferlerinin normale döneceği tarihle ilgili detaylar...
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İÇ HAT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
THY Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu Başkanı İlker Aycı uçak seferleriyle ilgili açıklama yaptı. Aycı açıklamasında iç hat seferlerinin 4 Haziran’da başlayacağını duyurdu.
THY, daha önce yaptığı açıklamada iç ve dış hat uçuşlarını durdurma kararını 28 Mayıs'a kadar uzattığını duyurmuştu.
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DIŞ HAT SEFERLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Yurt dışı uçuş seferleriyle de ilgili açıklama yapan Aycı, THY seferlerinin dış hatta 10 Haziran'a kadar uzatıldığını bildirdi.
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SEFER SAYISI AZALACAK MI?
THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı konuyla ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi;
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Sefer sayılarında doğal olarak bir miktar azalma meydana gelecek. Kademeli olarak uçuşları açacağız. Örneğin her şey iyi gittiği takdirde uçuşlara başladığımızı düşünelim belli hatlarda uçuşlara başlayacağız. Örneğin; İstanbul-Ankara, İstanbul-İzmir, İstanbul-Trabzon, İstanbul Antalya gibi büyükşehirlerimize uçuşlarımızı açacağız.
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Buna uygun bir plan yaptık. Türkiye’de yaklaşık 12 ila 14 destinasyonda açılışla birlikte o hafta uçmaya başlayabilmeyi uygun görüyoruz.'
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UÇAĞA İNİŞ VE BİNİŞLER NASIL OLACAK?
Koronavirüs nedeniyle uçuşlarını bir süre askıya alan ve 5 Haziran itibariyle iç hat uçuşlarına başlamayı planlayan THY, uçuşta da yeni bir döneme giriyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaparak yolcuların uçuş esnasında dikkat etmesi gereken konuları açıkladı
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. Ekşi, “Şimdi uçuşa hazırlanma zamanı. Sağlıklı uçuş için el bagajı yok, küçük el çantası var. Koridorlarda kuyruk ve temas yok. Anons ile sıra numarasına göre, biniş için arka sıradan öne doğru, iniş için önden arkaya doğru sırasını bekleyerek anons ile. Maskeni tak. Her dört saatte bir değiştirecek kadar yanında yedek masken olsun. Sosyal mesafeni koru, mümkün ve makul olan her yerde buna dikkat et. Hijyene dikkat, el yıkamak ve mümkün olduğunca online işlemler ile seyahat” diye paylaşımlarda bulundu.