Yurt dışı seyahatlerde yasak var mı? İçişleri Bakanlığı bu soruya yanıt verdi

YURT DIŞI SEYAHATLERİN DURUMU Yurt dışı seyahatlerle ilgili herhangi bir kısıtlama veya sınırlandırma bulunmuyor. Yurt dışı bağlantılı uçakla seyahat edecek yolculardan yurt dışı uçuşlarını belgelemek kaydıyla, yurt içi aktarma uçuşları ile ikametlerine geliş ve gidişlerini sağlayacakları özel araç, otobüs, tren vb. ulaşım araçlarıyla yapacakları yolculuklarda, seyahat izin belgesi istenmeyecek.



İkamet edilen vilayetle çalışılan vilayetin farklı olduğu ve işe geliş gidişin düzenli şekilde günlük yapıldığı İstanbul-Gebze, İstanbul-Çorlu/Çerkezköy, İstanbul/Yalova, İzmir-Manisa, Kütahya-Uşak ve benzeri sınır/komşu illerde, il hıfzıssıhha kurullarının bu konuda alacakları kararlar doğrultusunda işçi servisleri ile yapılan yolcu taşımacılığı şehirlerarası seyahat iznine tabi olmaksızın yapılabilecek.



