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YURT DIŞI OY KULLANMA TARİHİ 2023 | 2. tur yurt dışı oy kullanma ne zaman bitecek, kaç gün sürecek? YSK gümrük ve sınır oy kullanma işleminde son gün bilgisi!

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#Yurt Dışı Oy Kullanma#Yurt Dışı Oy Verme Tarihi#Yurt Dışı Oy Kullanma Ne Zaman Bitecek
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 18:54

Yurt dışı oy kullanma ne zaman bitecek, sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. 14 Mayıs tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. tura kalmasıyla, yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 20 Mayıs Cumartesi günü 08.00 itibariyle havalimanlarında oy kullanmaya başladı. YSK, Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimi için yurt dışı temsilciliklerinde ve gümrük kapılarında 1 milyon 351 bin 413 oy kullanıldığını açıkladı. Burada verilen oylar 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Peki, 2. tur yurt dışı oy kullanma ne zaman bitecek? Yurt dışı gümrük ve sınır kapılarında oy verme kaç gün? İşte, yurt dışı oy verme tarihi bilgisi.

1/4YURT DIŞI OY KULLANMA TARİHİ 2023 | 2. tur yurt dışı oy kullanma ne zaman bitecek, kaç gün sürecek YSK gümrük ve sınır oy kullanma işleminde son gün bilgisi

2. tur yurt dışı oy kullanma tarihi için geri sayım başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek. YSK takvimine göre yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta sona erecek. Peki, ikinci tur yurt dışı oy verme ne zaman hangi tarihte bitecek? İşte, ayrıntılar.

2/42. TUR YURT DIŞI OY VERME NE ZAMAN BİTECEK

2. TUR YURT DIŞI OY VERME NE ZAMAN BİTECEK?

Yurt dışı temsilciklerinde ve gümrük kapılarında 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs'ta sona erecek. Dış temsilciklerde oy verme işlemi, hafta içi ve hafta sonu yerel saatle 09.00 ile 21.00 arasında, başkonsolosluklara bağlı şehirlerde ise yerel saatle 09.00 ile 18.00 arasında yapılabilecek. Gümrük kapılarında ise 24 saat oy kullanılabilecek.

3/4İSTANBUL HAVALİMANINDA KULLANILAN OY SAYISI

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA KULLANILAN OY SAYISI

Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi için yurt dışında yaşayan Türk vatandaşları, 20 Mayıs Cumartesi günü 08.00 itibariyle havalimanlarında oy kullanmaya başladı. İki günde, pasaport ve kimliklerini gösteren 3 bini aşkın seçmen oy kullandı. Yurt dışında yaşayan seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek. Yurt dışı temsilciliklerde ise oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak. Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek. Oylar, 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Burada toplanan oylar daha sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek. Öte yandan Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek. İstanbul Havalimanı'nda Cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunda 18 bini aşkın seçmen oy kullanmıştı.

4/4OYLAR NE ZAMAN SAYILACAK

OYLAR NE ZAMAN SAYILACAK?

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.

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