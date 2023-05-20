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Yurt dışı 2. tur oy verme işlemi ne zaman yapılacak? Oylar hangi tarihte sayılacak? 2. tur seçimler için yurt dışı oy kullanma tarihleri...

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#YSK#Yurt Dışı Oy Verme İşlemi#Cumhurbaşkanlığı Seçimleri
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 20, 2023 11:22

Yurt dışı 2. tur oy kullanma tarihleri YSK tarafından açıklandı. Buna göre yurt dışı seçmenler için oy verme işlemleri bugün itibarıyla başladı. Yüksek Seçim Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 3 milyon 423 bin 759 kayıtlı yurt dışı seçmen sınır kapıları ve yurt dışı temsilciliklerde oy kullanabilecek. Peki Yurt dışı oy 2. tur oy verme işlemi ne zaman bitecek? Oylar hangi tarihte sayılacak? 18 yaşını dolduranlar 2. turda oy kullanabilecek mi? İşte ayrıntılar...

1/4Yurt dışı 2. tur oy verme işlemi ne zaman yapılacak Oylar hangi tarihte sayılacak 2. tur seçimler için yurt dışı oy kullanma tarihleri...

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından YSK tarafından açıklanan 2. tur seçim süreci işliyor. Buna göre 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimleri için yurt dışı oy verme işlemleri başladı. Peki yurt dışı oy 2. tur oy verme işlemi ne zaman bitecek? Oylar hangi tarihte sayılacak? İşte konu hakkında bilgiler...

2/4YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

YURT DIŞINDA OY VERME İŞLEMİ BAŞLADI

Cumhurbaşkanı seçiminin ikinci tura kalmasının ardından yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı vatandaşlar, İstanbul Havalimanı'nda oy kullanmaya başladı.

Türkiye'nin en büyük sınır kapısı olan İstanbul Havalimanı'nın dış hatlar terminalinde, geliş ve gidiş katında belirlenen iki alana toplam 12 sandık konuldu.

Oy verme işleminden önce sandık kurulu üyeleri yemin etti. Yeminin ardından sandık kurulu üyeleri zarf ve pusula sayımı yaptı. Yurt dışı seçmenler, 08.00'dan itibaren pasaport ve kimliklerini ibraz ederek, oylarını kullandı.

Yurt dışı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.

Ayrıca 29 Mayıs 2005 tarihinden önce doğmuş olanlar, yani ilk turdan sonra 18 yaşını dolduranlar da ikinci turda oy kullanabilecek.

 

 

 

 

3/4OYLAR NE ZAMAN SAYILACAK

OYLAR NE ZAMAN SAYILACAK?

Yurt dışındaki oyların Türkiye'ye getirilmesi ise birinci turdaki süreçle benzer olacak.

Diplomatik kurye beraberinde Türkiye'ye getirilecek oylar, 28 Mayıs tarihinde Türkiye'de sandıkların kapanmasının ardından diğer oylarla birlikte sayılacak.

4/4YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK

YURT DIŞI OY VERME İŞLEMİ NE ZAMAN BİTECEK?

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi, 24 Mayıs Çarşamba günü tamamlanacak.

Kullanılan oylar Türk Hava Yolları'nın tarifeli uçaklarıyla diplomat kuryeler eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirilecek.

Oylar, 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza edilecek. Burada toplanan oylar daha sonra karayoluyla Ankara'ya gönderilecek.

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#YSK#Yurt Dışı Oy Verme İşlemi#Cumhurbaşkanlığı Seçimleri