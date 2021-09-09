Yurt başvuruları ne zaman sonuçlanır? KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte KYK yurt başvurularında son durum
Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı öğrenci yurtlarının yeni dönem başvuruları başladı. Bakanlığa bağlı öğrenci yurtlarının yeni dönem başvuruları, e-Devlet üzerinden online şekilde yapılabilir. Başvurularını tamamlayan üniversiteliler, sonuçların ne zaman açıklanacağını merak ediyor. Peki, KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanır?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
2020-2021 ve 2021-2022 eğitim öğretim dönemlerinde, üniversitelerin örgün eğitim programlarına ilk kez kayıt yaptıran üniversite öğrencileri için yurt başvuruları devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde başlayan süreç kapsamında online olarak başvuru yapan öğrenciler, şimdi ise sonuçlara odaklandı. İşte, KYK yurt başvurularında son durum...
2
BAŞVURULAR NE ZAMAN BİTECEK?
Öğrenciler başvurularını, 12 Eylül Pazar günü saat 23.59’a kadar e-devlet üzerinden yapabilecek.
10 Eylül Cuma gününden sonra kayıt yaptıracak ek kontenjan, yatay-dikey geçiş, özel yetenek, lisansüstü, yurtiçi, yurtdışı değişim programı öğrencileri ve kendi imkanları ile eğitim görmek için gelen uluslararası öğrencilere ait yurt başvuruları ise ilerleyen tarihlerde alınacak.
1 Haziran 2020 tarihinden önce üniversite kayıtlarını yapan ara sınıf öğrencileri de e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilecek.
3
YURT BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KYK yurt başvuru sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi.
Sonuçların başvuruların tamamlanacağı 12 Eylül sonrası açıklanması bekleniyor.
Yapılan başvuru sonuçları, kurumun resmi web sitesi https://sonuc.kyk.gov.tr adresinden öğrenilebilecek.