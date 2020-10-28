Yürek burkan veda! Oyuncu Hikmet Karagöz son yolculuğuna uğurlandı

2018 yılından bu yana Kartal Kavacık’ta bulunan Sanatçı Yaşam Evi’nde kalan Karagöz, 15 Ekim’de rahatsızlanarak Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi’ne kaldırılmış ve palyatif yoğum bakım ünitesinde tedavi altına alınmıştı.
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Dün sabah saatlerinde yaşamını yitiren Karagöz, ikindi namazının ardından Zeytinburnu Yeni Kozlu Mezarlığı’na defnedildi. Cenaze törenine Hikmet Karagöz’ün kızı Zeynep Karagöz’ün yanı sıra bazı yakınları katıldı.
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16 YAŞINDA TİYATROYA BAŞLADI
Hikmet Karagöz, 1946 yılında Samsun’da doğdu. 1962’de Eminönü Halkevi’nde amatör olarak tiyatroya başlayan sanatçı, 1964’te Küçük Sahne Ulvi Uraz Tiyatrosu’nda profesyonelliğe adım attı. 1974’te “Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz”la televizyon yapımlarında rol almaya başladı.
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Sinemaya geçişi 1982’de “Faize Hücum” filmiyle oldu. “Bizimkiler” dizisindeki rolüyle geniş kitlelerce tanındı. 1986’dan bu yana resim sanatıyla da ilgilenen Karagöz, çeşitli sergiler açtı.
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Pandemi nedeniyle Hikmet Karagöz’ün cenaze törenine yalnızca kızı Zeynep Karagöz (solda) ve birkaç yakını katıldı.
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'Bizimkiler' dizisi 14 yıl boyunca Türk televizyonlarında yayınlanmış, birkaç istisna dışında, yayınlandığı günlerin hep birincisi olmuş, izleyicinin en beğendiği, en çok ve en uzun süreyle izlediği dizi olma rekorunu elinde tuttu.
Derleme: hurriyet.com.tr
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Dizinin yayından kaldırılmasının ardından bazı oyuncular büyük bir boşluğa düştü. İşsizlik ve çeşitli hastalıklarla mücadele günleri başladı...
Ardı ardına bir dönemin en tanınan ve sevilen oyuncularının 'dram' ve ölüm haberleri gelmeye başladı.
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AYKUT ORAY
Dizide 'Katil' olarak tanınan ve çok sevilen Aykut Oray, 11 Ağustos 2009 tarihinde film festivali için gittiği Köyceğiz'de otel odasında ölü bulundu.
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GÜZİN ÖZİPEK(BABANNE)
'Bizimkiler' dizisinin 12 yıl boyunca saygın ve sevecen babaannesi Leyla Hanım'ı başarıyla canlandırdı. Ünlü oyuncu lenfbezi tümörüne ve solunum yetmezliğine yenik düşerek 13 Ağustos 2000 tarihinde 75 yaşında aramızdan ayrıldı.
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YAMAN OKAY
Yaman Okay, Şükrünün karısı Nazan'ın bir baltaya sap olamamış ağabeyi Nazım rolündeydi. Yaman Okay 1993 yılında yaşamını yitirdi.
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SAVAŞ YURTTAŞ
Dizide 'yengeç' lakabıyla tanınan Savaş Yurttaş, Nisan 2002'de kansere yenik düştü.
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ORHAN ÇAĞMAN
Evin büyükbabası Hüsnü rolündeki Orhan Çağman 1997'de vefat etti.
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MEHMET AKAN
Huysuz ve cimri apartman yöneticisi Sabri bey yani Mehmet Akan 2006 yılında aramızdan ayrıldı.
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SAVAŞ DİNÇER
Yine dizinin en önemli karakterlerinden olan Şükrü'yü canlandıran Savaş Dinçel de 20 Aralık 2007'de bir kalp krizi sonucunda aramızdan ayrıldı.
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SELÇUK ULUERGÜVEN
Oyuncu Selçuk Uluergüven, 3 ay tedavi gördüğü Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 8 Ocak 2014'te yaşama veda etti.
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AYTON SERT
1997 yılında bir beyin ameliyatı esnasında kaybettiğimiz sanatçı, dizide Davut Usta'nın dükkânına çıkma malzeme taşıyan, el arabalı bir garibanı canlandırmıştı.
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OKTAY SÖZBİR
"Sus iblis kırarım boynuzunu ha!" "Halil Pazarlama" Halil" sözleriyle hatırladığımız Oktay Sözbir, Şubat 2006'da aramızdan ayrıldı.
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LATİFE SARUHAN
Sabri Bey'in kayınvalidesini canlandıran Latife Saruhan 2001 yılında aramızdan ayrıldı.
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HALİT AKÇATEPE
Efsane dizide Halit Akçatepe "Sıfırcı Nazif" Edebiyat Öğretmeni Nazif Güngör rolünü canlandırdı. Televizyon tarihine damga vuran usta oyuncu 2017 yılında hayata gözlerini yumdu.
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ERCAN YAZGAN(KAPICI CAFER)
" Buyruuuun" sözleri ve üzerinden yıllarca çıkartmadığı gömleğiyle dikkat çeken Ercan Yazgan, uzun süredir tedavi gördüğü hastanede 8 Mart 2018 tarihinde hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı son olarak ‘Bana Masal Anlatma’ filminde rol aldı.
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ERDİNÇ DİNÇER
Dizinin meraklı muhasebe müdürü Ergun'u canlandıran Erdinç Dinçer'in diziden sonra hayatı kolay olmadı. Uzun süre işsiz kaldı. Dinçer, siroz hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi.
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UMUR BUGAY
On üç yıl aralıksız devam eden efsane dizi 'Bizimkiler' ile 'Türk TV'lerinde en uzun süre devam eden dizi' rekorunu kıran Umur Bugay'ın işleri çok iyi gitmedi. Bugay'ın son dizisi 'Şölen', ilk bölümün ardından yayından kaldırıldı. Dizinin ömrünün sadece bir bölüm olmasına kızan ünlü yapımcı da mesleği bıraktı. Umur Bugay 6 Ağustos 2019'da Kınalıada, İstanbul'da denizde yüzerken geçirdiği kalp krizi sonucu 79 yaşında vefat etti.