Yurdun en çok kar alan illerinden: 20 köyde tespit edildi! 'Risk devam edecek'

Kuraklıktan etkilenen bölgenin bu yıl istenilen yağışları aldığını belirten Elmastaş, "Kışın çok ciddi bir kar yağışı kaydedildi. Kar kalınlığı bazı noktalarda 8 ila 9 metreye ulaştı. Kar yükünün fazla olması çığların meydana gelmesinde ciddi bir faktör olarak önümüze çıkıyor. Bu yıl büyük çaplı olmasa da küçük ölçekli çığlar meydana geldi. Çığ, eğimli alanlarda kar yükünün tutunamayarak akmasıyla meydana geliyor. Çığların meydana geldiği alanlarda, özellikle kırsal kesimlerde bazı riskler var." dedi.