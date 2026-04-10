Yurdun en çok kar alan illerinden: 20 köyde tespit edildi! 'Risk devam edecek'

Bitlis merkez, Mutki ve Hizan'da 20 civarında yerleşim alanı tespit ettik. Yerleşim alanları ve barınakların olduğu yamaçlarda çığ riski var. Yaklaşık 140 köyün farklı bölgeleri de eğimden dolayı çığ riski altında. Kar örtüsü olduğu sürece risk devam edecek. Bu yıl kar örtüsü oldukça fazla. Eğimden dolayı bazen heyelanlar da gelebiliyor. Kar ve yağmur, heyelanları tetikliyor. Çığlar kadar olmasa da aynı risk heyelanlar için de devam etmektedir."