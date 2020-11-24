Yurdun dört yanından öğretmen portreleri

Öğretmenler günü törenlerle kutlanıyor. Ama öğretmenler için tüm törenlerden daha önemli olan öğrencilerinin gözlerinde gördükleri sevgi ve minnet ışıltısı. Bu yıl pandemi koşulları nedeniyle öğretmenler öğrencileriyle gönüllerince bir araya gelemiyor. Buna rağmen yine de hayatını eğitime adamış öğretmenler yurdun dört yanında kendi hikayelerini yazmaya devam ediyor. İşte yurdun dört yanından 24 Kasım’a özel öğretmen portreleri.
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ACISINI UNUTUP DEPREMZEDELERİN YARDIMINA KOŞTU
Seferihisar açıklarındaki 6.6 büyüklüğündeki depreme Bayraklı'daki okulunda yakalanan ve evi hasar gören İzmirli öğretmen Nazmiye Güçlüoğulları, depremzedelerin acısını dindirmek için çadır kentte çalışmaya devam ediyor. Bir aydır tüm zorluklara rağmen görevini en güzel şekilde yapmaya çalışan Güçlüoğulları, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü de öğrencilerinden ayrı çadır kentte çalışarak geçirmenin hüznünü yaşıyor.
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OKUDUĞU OKULA MÜDÜR OLAN ÖĞRETMENE SÜRPRİZ
Van'ın Erciş ilçesindeki Mehmet Murat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, 1990-1993 yıllarında öğrencisi olduğu okula üç yıl önce müdür olarak atanan Veysel Sağlam'a, 24 Kasım'da sürpriz yapmaya karar verdi. Okuldaki bir sınıfı süsleyen öğretmen ve öğrenciler, Sağlam'ın eğitim gördüğü yıllara ait öğrenci kayıt defteriyle fotoğraflarını sıraların üzerine bıraktı. Davet edildiği sınıfta çiçekle karşılanan Sağlam, kendisi için hazırlanan pastayı kesti. Öğrencilerin ve meslektaşlarının hazırladığı sürpriz karşısında büyük mutluluk yaşayan Sağlam, okulun ilk öğrencilerinden olduğunu söyledi. Sağlam, kutlamanın kendisini duygulandırdığını belirterek, "Öğrencilerim ve meslektaşlarım günümü kutladılar. Öğrencilik yıllarımda Öğretmenler Günü'nü kutladığım günleri hatırladım. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.
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FEDAKAR ÖĞRETMENE EL İŞİ HEDİYELER
Tunceli’nin Ovacık ilçesine bağlı Yeşilyazı köyündeki Hoca Ahmet Yesevi Ortaokulunda beş yıldır görev yapan öğretmen Selda Demirdaş, öğrencilerine EBA ile uzaktan eğitim verdikten sonra, dersle ilgili takıldıkları konuları evlerine giderek, koronavirüs tedbirlerine uygun olarak tekrar ettiriyor. İlk görev yeri olan Yeşilyazı köyünde öğrencilere verdiği eğitimin yanında köy işlerinde ailelerine de yardımcı olan Demirdaş, sınıfta öğretmen, tarlada çiftçi, merada hayvanları otlatan çoban olarak tüm köylüler tarafından seviliyor. Demirdaş’a olan sevgilerini göstermek isteyen öğrenciler, köyde hediyelik eşya satan bir yer olmadığı için 24 Kasım Öğretmenler Gününde annelerinin yaptığı tereyağı, yufka ekmeği gibi yiyeceklerle ninelerinin ördüğü patikleri alarak, öğretmenlerinin kapısını çaldı.
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EV EV DOLAŞIP ÖĞRENCİLERİN KİTAP İHTİYACINI KARŞILIYOR
Bingöl'ün Genç ilçesindeki Nuri Özaltın İlkokulunda sınıf öğretmeni Veysel Çeliker, salgınla mücadele sürecinde, evinden çıkamayan, özellikle de kırsalda yaşayan öğrencilerin ihtiyaç duyduğu kitapları temin etmek için kampanya başlattı. Çeliker'in sosyal medyadan duyurduğu ‘Yüzlerce Çocuk Binlerce Kitap’ adlı kampanyaya il genelindeki esnaftan büyük destek geldi. Bingöl ve ilçelerinde kırtasiye işleten hayırsever esnafın desteğiyle temin ettiği yardımcı ders kitapları, hikaye ve romanları kilometrelerce yol katederek talepte bulunan öğrencilerin adreslerine teslim eden Çeliker, üç ayda 100'ü aşkın öğrenciye ulaştı. Eğitim öğretimden arta kalan zamanını yine öğrencilere ayıran Çeliker, bu gönüllü hizmetiyle yüzleri güldürüyor.
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KENDİSİ GİBİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VERİYOR
Elazığ’da yaşayan Mahmut Ataş, 13 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felçli oldu. Tüm olumsuzluklara karşın eğitimine devam eden Ataş, ortaokul ve liseyi açık öğretimden bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Ataş, buradan da mezun olarak Elazığ’da öğretmenliğe başladı. Kendisi gibi fiziksel engelli olan Firuzan Ataş ile evlenen Ataş, öğretmenlikteki 11’inci yılını doldurdu. Kazım Karabekir İlkokulu’nda zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilere ders veren Ataş, koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimden dolayı EBA üzerinden öğrencilerine ders vermeye devam ediyor. Zorlukları olmasına rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Mahmut Ataş, "Engelli olduğum için bazen sıkıntılar çıkıyor ama alışmaya çalışıyoruz. Eşim, annem ve öğretmen arkadaşlarım her konuda yardımcı oluyor. Bizim için zorlu bir süreç geçiyor. Geçen yıldan beri hem deprem hem koronavirüs nedeniyle biz de sıkıntı yaşamaya başladık. İnşallah koronavirüs ülkemizi terk eder de eğitimimize geri döneriz. Birebir eğitimle uzaktan eğitim maalesef aynı olmuyor. Çocuğa o duyguyu veremiyorsun ya da alamıyorsun. Özellikle benim raporlu öğrencilerimin birisi konuşma ve işitme engelli. Dudak okuması gerekiyor. İnternet üzerinden yapmaya çalışıyor ama takibi birebir kadar sağlıklı olmuyor. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencim var. Ayrıca özel öğrenme güçlüğü olan öğrencim var. Bu imkânlarla mümkün mertebe eğitim yapmaya çalışıyoruz. Ziyaret ve hediyeler için teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan, bana bir harf öğreten tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Başta onların ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. İnşallah bundan sonraki Öğretmenler Günü’nü öğrencilerimizle okulda güzel bir şekilde kutlarız" dedi.
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‘ÖĞRETMENLER GÜNÜ’NÜ BURUK GEÇİYORUZ’
24 Kasım Öğretmenler Günü, dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pandemisi nedeniyle buruk kutlanıyor. Pandemi sürecinde pek çok eğitimci ise öğrencilerinden uzak kaldı. İnegöl’de yakalandığı koronavirüsü tedavi süreci sonunda atlatan İstaş Kentaş Ortaokulu Müdürü Semih Evren ise yeniden görevine döndü. Okulunu ve öğrencilerini çok özlediğini belirten Evren, bu süreci en kısa sürede atlatmak için ise kurallara uyulmasını istedi. 15 gün önce eşi ve çocuklarıyla birlikte koronavirüse yakalanmasının ardından tedavi sürecini evinde geçiren Evren, "Öğretmenin toplumdaki yerini, önemini belirtmek, saygınlığını arttırmak, emekli olan büyüklerimizin saygıyla anıldığı, mesleğini icra ederken çeşitli nedenlerle şehit olan öğretmenlerimizin rahmetle saygıyla anıldığı büyük önder Atatürk’ün 24 Kasım 1928 Milli Mektepler Başöğretmenliği’ni kabul ettiği gün olan 24 Kasım Öğretmenler Günü olarak kabul edildi. Bu özel gün çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Ama maalesef bu sene dünyanın yaşamış olduğu salgın hastalıktan öğretmenler gününü buruk, biraz kırgın, biraz mahcup, biraz da hasta olarak kutlayacağız. Etkinliklerimizi maalesef öğrencilerimizden uzakta bilgisayarlarımızın, televizyonlarımızın, cep telefonlarımızın başında geçireceğiz. Bizler de öğretmen olarak, yaşama kaynağını, sevgisini öğrencilerden alan insanlarız. Öğrencinin olmadığı ortamda maalesef öğretmenliğimizin kıymeti, tadı olmuyor. Bugün maalesef bu burukluğu derinden içimizde hissedeceğiz. Keşke dünyada bu salgın olmasa, bu hastalık son bulsa, biz de öğrencilerimiz ve öğretmenlerimize kavuşsak" diye konuştu.
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‘COVID SÜRECİ HEM KRİZ HEM FIRSAT’
İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Anafartalar İlkokulu Müdürü Samet Başkonuş (35), Varkey Gems Vakfı tarafından düzenlenen ‘Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi’nin 2019 yılı için seçtiği ‘En iyi 50 öğretmen’ arasında yer aldı. Daha önce ‘Dijital Eğitim Asistanı’ birincilik ödülü ile Akdeniz Üniversitesi tarafından verilen ‘Ulusal Çevre Hizmet Ödülü’nü kazanan Başkonuş, İzmir’in ilk beş robotik takımından birini kurdu, dört projesi Ulusal Ajans tarafından ‘Ulusal Kalite Etiketi’ kazandı. Başkonuş, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle meslektaşlarına koronavirüs sürecinin olumlu değerlendirilmesi gerektiği mesajını verdi. Başkonuş, "COVID süreci hem kriz hem fırsat. Bu fırsatı iyi değerlendirip kendimizi çok daha iyi geliştirmemiz ve bir yandan da dünyayı takip etmemiz gerekiyor. Dünyayla rekabet etmek istiyorsak dünyanın neler yaptığını çok iyi bilmemiz lazım. Yurtdışındaki öğretmen arkadaşlarımızla sürekli iletişim halindeyiz. Onların pandemi sürecinde neler yaptıkları, eğitimi nasıl geliştirdikleri, bizim neler yaptığımız hakkında görüşmelerimiz oluyor. Yurtdışında özellikle birçok meslektaşım, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından televizyon kanalı üzerinden uzaktan eğitim olanağının sağlanması çalışmasına hayran kaldı. Bunun fırsat eşitliği yaratan zekice düşünülmüş bir çalışma olduğunu söylediler. Bizlerin de onlardan öğrenecekleri oluyor" dedi.
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GÖRME ENGELLİ AHİZER ÖĞRETMENİN İLK HEYECANI
Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Türk Müziği Bölümü’nden yaz döneminde mezun olduktan sonra müzik öğretmeni olarak atanan görme engelli Ahizer Özbek (23), ilk Öğretmenler Günü heyecanını yaşadı. Özbek, uzaktan eğitimle öğrencileri arasında kurduğu koroyla Öğretmenler Günü klibi hazırladı. Düzce TOKİ Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu’nda müzik öğretmeni olarak görev yapan, doğuştan görme engelli Ahizer Özbek, ilk Öğretmenler Günü’nü kutladı. Özbek, uzaktan eğitimle öğrenciler arasında koro kurarak, çalışma yapmaya başladı. Özbek, öğrencileriyle 24 Kasım Öğretmenler Günü’ne özel ‘Sen varsın hep öğretmenim’ isimli şarkıya klip çekti. Klipte beyaz bastonuyla yürüyen Ahizer Özbek’e öğrencileri eşlik ediyor ve her bir kıtayı başka öğrenci söylüyor.
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ONLAR EN ŞANSLI ÖĞRETMENLER
24 Kasım Öğretmenler Günü, bu yıl ilkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze kutlanamadı. Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı resmi ve özel tüm anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarında birinci ara tatil ardından pazartesi günü başlanan eğitimin ikinci gününde minik öğrenciler öğretmenlerinin gününü kutladı. Avcılardaki Ambarlı Selahattin ve Müzeyyen Kaçaker Anaokulundaki minikler de bu sabah öğretmenlerine çiçek vererek, öğretmenler gününü kutladı. Okul öğretmenlerinden Ali Şenses, bir eğitimci olarak öğrencileriyle birlikte olmaktan çok mutlu olduklarını belirterek, “Gönül isterdi ki, bütün öğretmenlerimiz öğrencileriyle birlikte olsun. Bu anlamda kendimizi çok şanslı hissediyoruz” dedi. Okul Müdürü Sehne Adıgüzel öğrencilerin okula gelişlerinden itibaren tüm hijyen kurallarını uyguladıklarını, ateşleri ölçülen miniklerin galoş giydiklerini, ellerini dezenfekte ettiklerini, çok az sayıda öğrenci kabul ettikleri sınıflarda sosyal mesafe kuralına da azami derecede uyulduğunu söyledi. Adıgüzel, okulöncesi çocukların yüz yüze eğitim almalarının büyük önem taşıdığını, bakanlığın aldığı kararın isabetli olduğunu ekledi.