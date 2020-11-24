Yurdun dört yanından öğretmen portreleri

KENDİSİ GİBİ ENGELLİ ÖĞRENCİLERE EĞİTİM VERİYOR Elazığ’da yaşayan Mahmut Ataş, 13 yaşında geçirdiği trafik kazası sonrası omurilik felçli oldu. Tüm olumsuzluklara karşın eğitimine devam eden Ataş, ortaokul ve liseyi açık öğretimden bitirdikten sonra Anadolu Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği Bölümü’nü kazandı. Ataş, buradan da mezun olarak Elazığ’da öğretmenliğe başladı. Kendisi gibi fiziksel engelli olan Firuzan Ataş ile evlenen Ataş, öğretmenlikteki 11’inci yılını doldurdu. Kazım Karabekir İlkokulu’nda zihinsel ve fiziksel engelli öğrencilere ders veren Ataş, koronavirüs nedeniyle ara verilen yüz yüze eğitimden dolayı EBA üzerinden öğrencilerine ders vermeye devam ediyor. Zorlukları olmasına rağmen mesleğini severek yaptığını belirten Mahmut Ataş, "Engelli olduğum için bazen sıkıntılar çıkıyor ama alışmaya çalışıyoruz. Eşim, annem ve öğretmen arkadaşlarım her konuda yardımcı oluyor. Bizim için zorlu bir süreç geçiyor. Geçen yıldan beri hem deprem hem koronavirüs nedeniyle biz de sıkıntı yaşamaya başladık. İnşallah koronavirüs ülkemizi terk eder de eğitimimize geri döneriz. Birebir eğitimle uzaktan eğitim maalesef aynı olmuyor. Çocuğa o duyguyu veremiyorsun ya da alamıyorsun. Özellikle benim raporlu öğrencilerimin birisi konuşma ve işitme engelli. Dudak okuması gerekiyor. İnternet üzerinden yapmaya çalışıyor ama takibi birebir kadar sağlıklı olmuyor. Hafif düzeyde zihinsel yetersizliği olan öğrencim var. Ayrıca özel öğrenme güçlüğü olan öğrencim var. Bu imkânlarla mümkün mertebe eğitim yapmaya çalışıyoruz. Ziyaret ve hediyeler için teşekkür ediyorum. Üzerimde emeği olan, bana bir harf öğreten tüm öğretmenlere teşekkür ediyorum. Başta onların ve tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum. İnşallah bundan sonraki Öğretmenler Günü’nü öğrencilerimizle okulda güzel bir şekilde kutlarız" dedi.