Yurdun dört yanından 23 Nisan manzaraları

ÖĞRENCİLERİ ÜZÜLMESİN DİYE ETKİNLİĞİ İNTERNETTEN GERÇEKLEŞTİRDİ Ağrı'nın Doğubayazıt Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu’nun okulöncesi öğretmeni Sibel Can, öğrencileriyle daha önce 23 Nisan için uzun süre çalışarak hazırlık yaptı ancak salgın nedeniyle bu çalışma yarım kaldı. Sibel öğretmen, minik öğrencilerinin 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmaması için memleketi Giresun'da hazırladığı kutlama etkinliğini dijital ortama taşıdı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilince öğrencilerinin 23 Nisan hayalinin yarım kaldığını ve çok üzüldüğünü sölyeyen Can, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bu bayramı hayatlarında ilk defa okullarında kutlayacaklardı ama maalesef salgın nedeniyle okullardaki eğitime ara verildi. Ben de onların bu üzüntüsüne dayanamadım ve aileleriyle iletişime geçerek böyle bir etkinlik düzenlemek istediğimi söyledim. Sağ olsunlar bütün öğrencilerim etkinliğe katıldı ve onlara gönderdiğim şiiri başarıyla okudular. Hepsi de çok mutlu oldu" dedi.