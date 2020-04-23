23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl öncekilerden farklı kutlanıyor. Bu yıl okullar, bahçeler, meydanlar sessiz ama evler bayram yerine döndü. Çocuklar bu 23 Nisan’ı evlerinde aileleriyle birlikte kutluyor. İşte yurdun dört yanından 23 Nisan manzaraları.
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ÖĞRENCLERİNİ BALKONA RESMETTİ
Düzce Pırpır Köyü İlkokulu 1'inci sınıf öğretmeni Nursel Yıldır, sınıfında bulunan 10 öğrenciyi temsil eden ve öğrencilerine benzeyen çizgi karakterler çizdi. Nursel Yıldır balkonunun camlarını bu karakterler ile Türk bayrakları ve yazılarla süsleyerek balkonunu bayram yerine çevirdi. Nursel Yıldır öğrencilerini çok özlediğini belirterek, "Öğrencilerime görevler verdim, balkonlarını süslesinler, camlarını süslesinler, eğlenceli hale getirsinler diye. Çok özledim bu süreç içerisinde. Amacımız coşkuyla birbirimize sarılıp, bayram sevinci yaşayabilmek. Her öğrenciyi sembolize eden çizgi karakterlerini çizdim. Hem sevinç ve coşkuyu yaşadım hemÿde biraz buruk geçti. Ama hepsinin yüzü gülsün istiyorum. Koronavirüs salgını, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkusuna engel olamadı" diye konuştu.
Sivas Valisi Salih Ayhan'ın talimatıyla bir kamyon, balonlar ve Türk bayraklarıyla süslendi. Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli araçlar da bayrak ve balonlarla süslenerek kamyon öncülüğünde konvoy oluşturuldu. Marşlar eşliğinde mahalle mahalle gezen kamyonun kasasındaki Nasrettin Hoca ve Keloğlan karakterleri, evlerinin pencerelerinden ve balkonlarından el sallayan vatandaşların bayramlarını kutladı. Şehir turu atan konvoy, vatandaşlara Türk bayrağı dağıttı. Evlerini Türk bayrağı ve balonlarla süsleyen vatandaşlar ve çocuklar da konvoya el sallayarak 23 Nisan coşkusuna ortak oldu.
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BELEDİYEDEN NOTA SEHPASI İSTEYEN ÖĞRENCİ, KONSER VERDİ
Lise öğrencisi Sude Yüksel, Ümraniye Belediyesi’ni arayarak keman çaldığını ve nota sehpasına ihtiyaç duyduğunu belirtti. Bu istek üzerine Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım’ın talimatıyla harekete geçen ekipler, Sude’ye 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda istediği nota sehpasını götürdü. Belediyenin hediye ettiği nota sehpasını alan Sude, kemanıyla ‘Ölürüm Türkiyem’ şarkısını çaldı. Sude sonrasında ise apartman girişinde İstiklal Marşı’nı notalara döktü.
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23 NİSAN'DA 2020 FİDAN DİKTİLER
Mardin'de kırsal mahallede oturan çocuklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla 2020 fidanı toprakla buluşturdu. Artuklu ilçesindeki Küçükköy ve Çukuryurt mahallelerinde çocuklara tişört veren Tarım ve Orman İl Müdürü Menduh Dinler başkanlığındaki ekipler, onlara çeşitli ikramlarda bulundu. Ekipler, hediye ettikleri 2020 fidanı da çocuklarla birlikte toprakla buluşturdu.
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BALONLAR ÇOCUKLARIN ELLERİNDEN YÜKSELDİ
Bursa’da Osmangazi Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel bir etkinlik hazırladı. Soğanlı Kentsel Dönüşüm Sitesi’ni bayrak ve balonlarla süsleyen Başkan Mustafa Dündar, çizgi film kahramanlarıyla birlikte çocuk şarkılarına eşlik edip, yüzlerce balonu gökyüzüne bıraktı.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde Serinyol Mahallesi'nde evlerinin pencerelerini ve balkonlarını süsleyen çocuklara jandarma ekipleri sürpriz yaptı. Jandarma trafik ve asayiş ekipleri, balon ve Türk bayraklarıyla süslediği araçlarla konvoy oluşturup çocukların bayramını kutladı. Kapı kapı dolaşıp tişört, balon, karanfil, şapka, maske ve Türk bayrağı dağıtan ekipler, daha sonra balkona çıkan çocuklarla saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Jandarmanın maskotu ‘Afajan’, mahallede yükselen şarkılar eşliğinde balkondaki çocukları dans ettirdi. Eğlenceli vakit geçiren çocuklar, balkonlardan alkışlar eşliğinde ‘Türkiye’ ve ‘Jandarma’ sloganları atıp ekiplere 23 Nisan şiirleri okudu.
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ÇOCUKLAR İSTEDİ POLİSLER GETİRDİ
Hakkari'de evlerinden çıkamayan çocuklar, polisleri arayarak bayramda evlerini süslemek istediklerini iletti. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Türk bayrakları, balon ve süs malzemeleri alarak çocukların yaşadığı Merzan Mahallesi'ne gitti. Zorro, Batman ve Pamuk Prenses kostümü giyen Reng-i Hakkari Sanat Topluluğu üyelerinin de eşlik ettiği ekipler, evlerin önünde bir araya geldiği çocuklara bayrak ve diğer malzemeleri verdi. Polisler, çocuklara ayrıca kırtasiye malzemesi ve boyama kitapları da hediye etti.
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ÖĞRETMENLER, ÖĞRENCİLERİ EVLERİNDE ZİYARET ETTİ
Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Alpaslan Ortaokulu idareci ve öğretmenleri, yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında uzaktan eğitime geçilmesi nedeniyle öğrencilerini, evlerinde, sosyal mesafe kuralına uyarak ziyaret etti. Öğretmenler, önceden hazırladıkları balon, bayrak, şeker, çikolata ve oyuncakların bulunduğu paketleri öğrencilere hediye etti. Okul Müdürü Abdurrahman Yaşasın, "Ziyaretler kapsamında hem öğrencilerin durumunu öğrendik hem de bayramlarını kutladık. Okullarımızda coşkulu bir kutlama yapamadık. Ama öğrencilerimizi sevindirmek için küçük paketler hazırladık, küçük mesajlarla onların yüreklerine dokunmaya çalıştık. Mutlu oldular, biz de onlarla mutlu olduk. Tüm öğrencilerimizin bayramı kutlu olsun."
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ÖĞRETMENDEN ÖĞRENCİLERİNE 23 NİSAN SÜRPRİZİ
Afyonkarahisar TOKİ Mevlana İlkokulu 1’inci sınıf öğretmeni Akile Tikit, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın Covid-19 önlemleri kapsamında okullarda kutlanamaması nedeniyle teker teker öğrencilerin evlerini ziyaret etti. Öğrenciler, Türk bayraklarıyla süsledikleri balkona çıktıklarında öğretmenlerini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere bıraktığı şiir ve etkinlikleri öğrenci velilerine veren Akile öğretmen, daha sonra öğrencilerine sürpriz yaparak balkonlarının altında ezberlenen 23 Nisan şiirlerini dinleyerek öğrencilerin yaptığı resim ve etkinlikleri de değerlendirdi.
Ağrı'nın Doğubayazıt Hasan Çoktin Cumhuriyet Ortaokulu’nun okulöncesi öğretmeni Sibel Can, öğrencileriyle daha önce 23 Nisan için uzun süre çalışarak hazırlık yaptı ancak salgın nedeniyle bu çalışma yarım kaldı. Sibel öğretmen, minik öğrencilerinin 23 Nisan coşkusundan mahrum kalmaması için memleketi Giresun'da hazırladığı kutlama etkinliğini dijital ortama taşıdı. Kovid-19 tedbirleri kapsamında okullardaki eğitime ara verilince öğrencilerinin 23 Nisan hayalinin yarım kaldığını ve çok üzüldüğünü sölyeyen Can, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendilerine armağan ettiği bu bayramı hayatlarında ilk defa okullarında kutlayacaklardı ama maalesef salgın nedeniyle okullardaki eğitime ara verildi. Ben de onların bu üzüntüsüne dayanamadım ve aileleriyle iletişime geçerek böyle bir etkinlik düzenlemek istediğimi söyledim. Sağ olsunlar bütün öğrencilerim etkinliğe katıldı ve onlara gönderdiğim şiiri başarıyla okudular. Hepsi de çok mutlu oldu" dedi.
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YÖRÜK AİLESİ, 23 NİSAN'I YAŞADIKLARI ÇADIRIN ÖNÜNDE KUTLADI
Mersin'in Gülnar ilçesinde, bir yörük ailesi yaşadıkları çadırın önünde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla tören düzenledi. Kuskan Mahallesi'nde yaşayan Hasan Çiftçi, eşi ve çocuklarıyla 23 Nisan dolayısıyla çadırlarına Türk bayrağı astı. Çiftçi ailesi, çadırlarının önünde saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Hatıra fotoğrafı da çektiren ailenin kutlaması cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.
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‘SİZ EVDE KALIN BİZ SİZE GELİRİZ’
Şanlıurfa'da Prof. Abdulkadir Karahan İlkokulu’nun müdürü, öğretmenler ve görevliler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla öğrencilerinin evlerinden sarkıttıkları sepetlere, kitap, şeker, çikolata, balon, bayrak ve mektup bıraktı. Okul müdürü Nilgün Müjdeci, sokağa çıkamayan öğrencilerin ayağına giderek 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlamak istediklerini söyledi. Öğrencilerin bıraktığı sepetlere hediye paketi ve bayrak koyduklarını anlatan Müjdeci, "İnşallah öğrencilerimiz mutlu olur, biz onlar için varız. Öğrencilerimize siz evde kalın biz sizlere gelelim diyoruz. Bu etkinlikle öğrencilerimizi mutlu etmek istiyoruz" dedi.
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MÜZİK ÖĞRETMENİ İLE KIZINDAN ‘23 NİSAN’ ŞARKISI
Ermenek Anadolu Lisesi’nde görev yapan müzik öğretmeni Ahmet Belen, Şehit Danış Tunalıgil İlkokulu 3’üncü sınıf öğrencisi kızı Aysel ile beraber koronavirüs salgını nedeniyle çıkmadıkları evlerinde, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’na özel şarkı yazdı. Salgın yüzünden evde kalmak zorunda olduklarını belirten Aysel Belen, “Bugün 23 Nisan’ı evde kutlamak zorunda kaldık. Babamla birlikte şarkı yaptık. Bütün arkadaşlarımın bayramını kutluyorum. 23 Nisan deyince aklıma neşe, oyunlar ve Atatürk geliyor” dedi. Baba Ahmet Belen’in kızı Aysel ile yazdığı ‘23 Nisan’ şarkısı şöyle: ’Atatürk bize armağan etti Yirmi üç nisan günü sizindir, dedi Dalgalansın şanlı bayrağım hep göklerde Bugün bize Ata’mızdan kaldı hediye
Yüzüncü yılını kutluyoruz biz Evimizde olsak da gururluyuz biz Kalbimizde kötülük yok gönlümüz temiz Çocuk genç yaşlı birlikte Türkiye’yiz biz’
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İLK SERGİSİNİ EVİNİN SALONUNA AÇTI
Balıkesir'in Altıeylül ilçesi Burhan Erdayı Ortaokulu 5-D sınıfı öğrencisi Elif Yağmur uzun süredir hazırladığı resimlerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda eğitim gördüğü okulda sergi açmayı hayal ediyordu. Koronavirüs salgını nedeniyle bu arzusu okulların kapanmasıyla birlikte tam rafa kaldırmışken imdadına ailesi yetişti. Fotoğrafçı annesi ve ressam babası hiçbir şekilde koronavirüsü ve sosyal mesafenin sanata engel olamayacağı konusunda kızları Elif’e hatırlatarak, kişisel ilk sergisini evde açarak sosyal medyada yayınlayabileceği konusunda tavsiyede bulundular. Elif Yağmur, bunun üzerine okulunda açmayı planladığı ilk kişisel resim sergisini evinin salonunda açmış oldu.