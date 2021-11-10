Yurdun dört bir yanındaki okullarda anıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, aramızdan ayrılışının 83'üncü yılında yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerle anıldı. Köy okulları, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında öğrenciler sabah 09.05’te Atatürk’e saygı duruşuyla güne başladı. Düzenlenen törenlerde şiirler okundu, tiyatro gösterileri sahnelendi. Yurdun dört bir yanında düzenlenen törenlerden objektiflere yansıyanlar...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
10 Kasım’a özel film: “Seni Okuduk”
Türk Eğitim Vakfı (TEV), 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sosyal medya kanallarına özel hazırlanan “Seni Okuduk” filmi ile andı. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) çekilen filmde, Atatürk’ün bu ülkeyi emanet ettiği gençler yer aldı. Filmde Atatürk’ü okuyan nesillerin onun fikirlerini, kararlığını, sözlerindeki derinliği anlayarak yetiştiği anlatılıyor. Ayrıca, bu ülkenin gençleri, her koşulda eğitimlerini sürdürebilsin, Atatürk’ü okuyabilsin ve Türkiye’nin aydınlık geleceğinin bir parçası olsun diye vakfın Atatürk’ün izinde çalışmaya devam edeceği vurgulanıyor.
2
Ankara'da Keçiören Kocatepe İlkokulu öğrencilerinin Atatürk'ün fotoğrafına özlemle dokunmaları duygusal anların yaşanmasına neden oldu.
3
10 Kasım Atatürk'ü anma programları kapsamında, İzmir'de Bornova Mazhar Zorlu Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, Atatürk'ün dansı Zeybek'i sahneye taşıdı.
4
Sivas'ta Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri "Atatürk’ün Sevdiği Türküler" adlı müzik dinletisini sundu. Ardından Cumhuriyet Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan "Kurtuluş Savaşı Destanı" isimli tiyatro eseri canlandırıldı.
5
Iğdır’ın Melekli beldesindeki ilkokul öğrencileri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürkü, kayısı bahçesinde andı. Atatürk tişörtlü ve maskeli öğrenciler, sararmış yapraklar arasında şiirler okuyup oratoryo sahneledi. Şehit Er Aytekin Arslan İlkokulu 2-A sınıfı öğrencileri, Mustafa Kemal Atatürk’ü, vefatının 83’üncü yıl dönümünde, farklı bir etkinlikle andı. Öğrenciler, Atatürk fotoğrafları baskılı tişörtleri ve maskeleriyle şiirler okudu, oratoryo sahneledi ve "Hepimiz Atatürk’üz" diye seslendi.
6
Ağrı'nın Dağlıca Köyü İlkokulu'nda öğrenciler Ulu Önder Atatürk'ü bahçede düzenledikleri törenle andı.
7
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Halk Eğitim Merkezi'ndeki minik öğrenciler, Atatürk'e saygı panoları hazırlayıp sosyal medyada paylaştı.
8
Nevşehir'in Avanos ilçesinde Şehit Polis Halil Gün Ortaokulu öğrencileri Atatürk'ün hayatından kesitleri sahneledi.
9
Erzurum'un Tekman ilçesindeki Kayaboğazı İlkokulu'nda düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde öğrenciler şiir okudu.
10
Ağrı'nın Tutak Yatılı Bölge Ortaokul'u öğrencileri martılardan oluşturdukları ve ölümsüzlüğü simgeleyen panoyla Atatürk'ü andı.
11
Erzurum'un Şenkaya İlçesi'nin Değirmenlidere İlkokulu'nda öğrenciler Atatürk'ü anma etkinliklerine özel kıyafetlerle katıldı.