Yurdun dört bir yanındaki okullarda anıldı

10 Kasım’a özel film: “Seni Okuduk” Türk Eğitim Vakfı (TEV), 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü’nde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü sosyal medya kanallarına özel hazırlanan “Seni Okuduk” filmi ile andı. Türk Eğitim Vakfı İnanç Türkeş Özel Lisesi’nde (TEVİTÖL) çekilen filmde, Atatürk’ün bu ülkeyi emanet ettiği gençler yer aldı. Filmde Atatürk’ü okuyan nesillerin onun fikirlerini, kararlığını, sözlerindeki derinliği anlayarak yetiştiği anlatılıyor. Ayrıca, bu ülkenin gençleri, her koşulda eğitimlerini sürdürebilsin, Atatürk’ü okuyabilsin ve Türkiye’nin aydınlık geleceğinin bir parçası olsun diye vakfın Atatürk’ün izinde çalışmaya devam edeceği vurgulanıyor.