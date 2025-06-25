Yurda dönüş yaptılar... Havalimanında çiçeklerle karşılandılar

İl Müftüsü İrfan Üstündağ, hac farizasını eda ederek dönen vatandaşları tebrik edip, "Rabbim hac ibadetlerini kabul eylesin. Bu mübarek yolculuğun manevi bereketini ömür boyu hissetmeleri duasıyla tüm hacılarımıza hayırlı dönüşler diliyorum’’ dedi.