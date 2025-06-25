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Yurda dönüş yaptılar... Havalimanında çiçeklerle karşılandılar

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#Havalimanı#Karşılama#Elazığ
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2025 10:18

Elazığ'dan kutsal topraklara giderek hac ibadetini yerine getiren hacılar yurda döndü. Elazığ İl Müftülüğü tarafından düzenlenen karşılama programında hac kafilesi, çiçeklerle karşılandı.