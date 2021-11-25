Yunus Günçe ile Işık Selin Günçe evliliklerini anlattılar! Yunus Günçe kimdir?
Sevilen oyuncu Yunus Günçe, bir dönem Survivor 2016 yarışmasına katılmış ve çok konuşulmuştu. Ardından uzun bir süre sessiz kalan Yunus Günçe, 2018 yılında tiyatro oyuncusu Işık Selin Günçe (Kuyumcu) ile evlenmişti. 2. Sayfa programına konuk olan çift, özel hayatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
Programda evliliklerini anlatan Yunus Günçe ve Işık Selin Günçe, "Spor salonu, kuaförümüz aynı. Bizimki butik bir evlilik." diyerek evliliğe çok fazla anlam yüklememelerini mutluluklarının sırrı olarak paylaştılar. Çift çocuk konusunda ise, "Bencil olmadığımız için çocuk düşünmüyoruz. Çocuğun sorumlulukları var. En iyi çocuk arkadaşınızın çocuğudur" diyerek çocuk henüz istemediklerini belirttiler.
YUNUS GÜNÇE KİMDİR?
Yunus Günçe (d. 1976, Almanya), Türk sinema-dizi oyuncusu, sunucu, DJ ve komedyen. Aslen Trabzonludur.
Number One TV'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etmiştir. TRT 1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yapmıştır. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etmiştir. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırmıştır.
Çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapmıştır ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapmıştır. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filminlerde rol almıştır.
Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak Müzik yapmaktadır.Şu anda Asmalı mescit Novo'da Salı geceleri çalmaktadır.
Yunus Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yapmıştır.2011 itibarıyla Cnn Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve moderatörlüğünü yapmıştır.Ayrıca Trt Spor kanalında Sporaktif programını sunmuştur.
Yunus Günçe, ayrıca Survivor 2016 ünlüler takımında yer almıştır ve Survivor'da yedinci olmuştur.
Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe şu anda İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluşmaktadır.
Number One TV'da başlamış olduğu DJ'lik kariyerine Radio Hot'ta devam etmiştir. TRT 1 de Uçurtma adlı çocuk programı sunuculuğu yapmıştır. Hot TV'de başladığı Dejavu adlı TV programı, Best TV'de devam etmiştir. TRT 1'de yayınlanan Koçum Benim adlı okul dizisinde Gökhan (Çekirge) karakterini canlandırmıştır.
Çeşitli markaların televizyon ve basılı çalışmalarında oyunculuk yapmıştır ayrıca pek çok markanın reklam filmlerinde seslendirme yapmıştır. Mustafa Altıoklar'ın yönetmenliğini üstlendiği O Şimdi Asker, Oğuzhan Tercan'ın yönettiği Hırsız Var adlı sinema filminlerde rol almıştır.
Türkiye'nin çeşitli kulüplerinde DJ olarak Müzik yapmaktadır.Şu anda Asmalı mescit Novo'da Salı geceleri çalmaktadır.
Yunus Günçe, kariyeri boyunca pek çok televizyon programı yapmıştır.2011 itibarıyla Cnn Türk'te Beni İkna Et adlı üniversiteler arası münazara yarışmasının sunuculuğu ve moderatörlüğünü yapmıştır.Ayrıca Trt Spor kanalında Sporaktif programını sunmuştur.
Yunus Günçe, ayrıca Survivor 2016 ünlüler takımında yer almıştır ve Survivor'da yedinci olmuştur.
Stand-up olarak kariyerine Hiç Komik Diil ile başlayan Yunus Günçe şu anda İstanbul ve Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde Kafamda Böcekler Var adlı tek kişilik gösterisiyle izleyenleri ile buluşmaktadır.
IŞIK SELİN GÜNÇE KİMDİR?
Işık Selin Kuyumcu, 01 Ocak 1979'da dünyaya geldi. 2006-2007 yıllarında Ekol Drama'da kamera önü oyunculuğu, diksiyon-dublaj ve doğaçlama eğitimleri aldı.
2008 yılında Çağrı Özgür Hün'den şan dersleri aldı. 2008-2009 yıllarında Akademi Kenter'de Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Selen Birkiye, Sündüz Haşar, Engin Hepileri, Yeşim Koçak ve Yıldıray Şahinler'den dramaturji, tiyatro tarihi, sahne ve diksiyon dersleri aldı.
2008 yılında Çağrı Özgür Hün'den şan dersleri aldı. 2008-2009 yıllarında Akademi Kenter'de Yıldız Kenter, Mehmet Birkiye, Selen Birkiye, Sündüz Haşar, Engin Hepileri, Yeşim Koçak ve Yıldıray Şahinler'den dramaturji, tiyatro tarihi, sahne ve diksiyon dersleri aldı.