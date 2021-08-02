Gündem Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 17:55 | 02 Ağustos 2021 - 17:55

Yunus Emre sözleri 2021 - Yunus Emre'nin en güzel resimli, kısa, anlamlı, sabır, aşk ve sevgi sözleri

Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan Yunus Emre, tasavvuf şiirinin de en önemli temsilcilerindendir. 13. yüzyılda yaşadığı düşünülen Yunus Emre'nin şiirleri günümüzde bile hala insanların gönlünde. Siz de Yunus Emre sözlerini paylaşabilir, sevdiklerinize mesaj olarak gönderebilirsiniz. İşte Yunus Emre'nin en güzel resimli, kısa, anlamlı, sabır, aşk ve sevgi sözleri...