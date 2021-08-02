Yunus Emre sözleri 2021 - Yunus Emre'nin en güzel resimli, kısa, anlamlı, sabır, aşk ve sevgi sözleri
Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan Yunus Emre, tasavvuf şiirinin de en önemli temsilcilerindendir. 13. yüzyılda yaşadığı düşünülen Yunus Emre'nin şiirleri günümüzde bile hala insanların gönlünde. Siz de Yunus Emre sözlerini paylaşabilir, sevdiklerinize mesaj olarak gönderebilirsiniz. İşte Yunus Emre'nin en güzel resimli, kısa, anlamlı, sabır, aşk ve sevgi sözleri...
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Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip olan Yunus Emre, Türkçe şiirin öncülerindendir. Bugün bile hala insanların gönlünde olan Yunus Emre sözlerini sizler için derledik.