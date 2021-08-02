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Haber Giriş: 02 Ağustos 2021 - 17:55 | 

Yunus Emre sözleri 2021 - Yunus Emre'nin en güzel resimli, kısa, anlamlı, sabır, aşk ve sevgi sözleri

Anadolu'da Türkçe şiirin öncüsü olan Yunus Emre, tasavvuf şiirinin de en önemli temsilcilerindendir. 13. yüzyılda yaşadığı düşünülen Yunus Emre'nin şiirleri günümüzde bile hala insanların gönlünde. Siz de Yunus Emre sözlerini paylaşabilir, sevdiklerinize mesaj olarak gönderebilirsiniz. İşte Yunus Emre'nin en güzel resimli, kısa, anlamlı, sabır, aşk ve sevgi sözleri...

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1

Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere sahip olan Yunus Emre, Türkçe şiirin öncülerindendir. Bugün bile hala insanların gönlünde olan Yunus Emre sözlerini sizler için derledik.

Hz. Mevlana sözlerine ulaşmak için tıklayın.
2

İlim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, sen kendini bilmezsen, bu nice okumaktır.

3

Mal da yalan, mülk de yalan, var biraz da sen oyalan.

4

Maharet güzeli görebilmektir, sevmenin sırrına erebilmektir.

5

Yalancı dünyaya konup göçenler. Ne söylerler ne bir haber verirler.

6

Ya elim al kaldır beni. Ya vasılına erdir beni. Çok ağlattın güldür beni. Gel gör beni aşk ne'yledi.

7

Aşk aşıkı sır eder, asIanı zencir eder, katı taşı mum eder.

8

Derdi dünya olanın, dünya kadar derdi vardır.

9

Nefistir seni yolda koyan, yolda kalır nefse uyan.

10

Ne varlığa sevinirim, ne yokluğa yerinirim. Aşkın ile avunurum. Bana seni gerek seni.

11

Cümleler doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulunmaz sen eğri isen.

12

Okudum bildim deme, çok ibadet ettim deme. Eğer Hakk'ı bilmezsen, boş yere çaba gösteriyorsun demektir.

13

Sabır saadeti ebedi kalır sabır kimde ise o nasip alır.

14

Kimde bir güzellik varsa bilsin ki ödünçtür.

15

Nefistir seni yoIda koyan, yoIda kaIır nefse uyan. Sabır saadeti ebedi kaIır sabır kimde ise o nasib aIır.

16

Aşk dilini bilmeyen, âşık dilinden anlamayan ya delidir ya da dünya ehlidir.

17

Bir bahçeye giremezsen, durup seyran eyIeme. Bir gönüI yapamazsan, yıkıp viran eyIeme.

18

Bu dünyaya inanma, vefasın bulam sanma.

19

Dil söyler kulak dinler, kalp söyler kâinat dinler.

20

Eğer hor eğer hürmet kişiye sözden geIir. Zehr iIe pişen asi yemeğe kim geIir.

21

İnsanlar doğrudur sen doğru isen, doğruluk bulamaz sen eğri isen.

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