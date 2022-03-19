Yunus Dönertaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Fenomen Yunus Dönertaş hayatı hakkında bilgiler

YUNUS DÖNERTAŞ NASIL ÖLDÜ?

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan, sokak röportajında 'Kafamız nasıl güzel' sözleriyle tanınan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi.