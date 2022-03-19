Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
MAGAZİNEKRANDAHAYATSEYAHATSTİLMUCİZE LEZZETLER
Hürriyet Arama
HABERLERKelebek Haberleri Hayat Haberleri

Yunus Dönertaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Fenomen Yunus Dönertaş hayatı hakkında bilgiler

#Yunus Dönertaş#Yunus Dönertaş Kimdir#Yunus Dönertaş Nasıl Öldü

Sokak röportajında tanınan ve fenomen olan Yunus Dönertaş, 2021 yılından beri kayıptı. Ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan fenomenin ani bir şekilde ortadan kayboluşu, Yunus Dönertaş öldü mü sorusunu beraberinde getirmişti. Önceki gün ne yazık ki bulunan kemik parçalarının Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi. Peki, Yunus Dönertaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? İşte, Yunus Dönertaş'ın hayatı hakkında bilgiler...

1/4Yunus Dönertaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı Fenomen Yunus Dönertaş hayatı hakkında bilgiler

Yunus Dönertaş, adını sokak röportajıda söylediği 'Ama kafamız nasıl güzel' sözleriyle duyurmuştu. Videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti. Bir süredir kayıp olan Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün bulundu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Ünlü fenomenin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.

2/4YUNUS DÖNERTAŞ NASIL ÖLDÜ

YUNUS DÖNERTAŞ NASIL ÖLDÜ?

Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan, sokak röportajında 'Kafamız nasıl güzel' sözleriyle tanınan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi.

3/4YUNUS DÖNERTAŞ KİMDİR

YUNUS DÖNERTAŞ KİMDİR?

Yunus Dönertaş, 1979 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğmuştur. 2012 yılında babasını kaybetmesinin ardından ailesiyle sorunlar yaşayan Dönertaş, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde evsiz olarak yaşamını devam ettiriyordu. Ardından, Sarı Mikrofon adlı programın 2017 yılında bir sokak röportajında mikrofon uzattığı Yunus Demirtaş, "Ama kafamız nasıl güzel" sözlerinin ardından sosyal medyada konu oldu.

4/4Yunus Dönertaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı Fenomen Yunus Dönertaş hayatı hakkında bilgiler

Zaman zaman sosyal medyasında paylaşımlar yapan Dönertaş, son olarak 2 Temmuz 2021 tarihinde hastaneden bir fotoğraf paylaşmıştı. 2021 yılından beri kendisinden haber alınamayan Yunus Dönertaş'ın ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Dönertaş maalesef Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 42 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardındaki neden ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Yunus Dönertaş#Yunus Dönertaş Kimdir#Yunus Dönertaş Nasıl Öldü