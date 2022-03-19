Yunus Dönertaş kimdir, neden öldü, kaç yaşındaydı? Fenomen Yunus Dönertaş hayatı hakkında bilgiler

Yunus Dönertaş, adını sokak röportajıda söylediği 'Ama kafamız nasıl güzel' sözleriyle duyurmuştu. Videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlenmişti. Bir süredir kayıp olan Dönertaş'a ait kemik parçaları önceki gün bulundu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı, Yunus Dönertaş'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Ünlü fenomenin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor.
Çorlu'nun Zafer Mahallesi'ndeki TEMA Piknik Alanı'nda geçen yıl ağustos ayında koyun otlatan çoban, kafatası ve kemikleri görünce polise haber verdi, ihbar üzerine olay yerinde inceleme yapan ekipler, insana ait olduğu belirtilen kafatası ve 3 kemiğin yanında iç çamaşırı da buldu. Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kafatası ve kemikler, incelenmek üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Kemiklerin 15 Temmuz 2021 yılında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapılan, sokak röportajında 'Kafamız nasıl güzel' sözleriyle tanınan Yunus Dönertaş'a ait olduğu tespit edildi.
Yunus Dönertaş, 1979 yılında Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde doğmuştur. 2012 yılında babasını kaybetmesinin ardından ailesiyle sorunlar yaşayan Dönertaş, Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde evsiz olarak yaşamını devam ettiriyordu. Ardından, Sarı Mikrofon adlı programın 2017 yılında bir sokak röportajında mikrofon uzattığı Yunus Demirtaş, "Ama kafamız nasıl güzel" sözlerinin ardından sosyal medyada konu oldu.
Zaman zaman sosyal medyasında paylaşımlar yapan Dönertaş, son olarak 2 Temmuz 2021 tarihinde hastaneden bir fotoğraf paylaşmıştı. 2021 yılından beri kendisinden haber alınamayan Yunus Dönertaş'ın ailesi kayıp başvurusunda bulunmuştu. Dönertaş maalesef Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 42 yaşında hayatını kaybetti. Ölümünün ardındaki neden ile ilgili soruşturmalar devam ediyor.