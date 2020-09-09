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Hürriyet
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Dünya
Ahmet İSTEK- İbrahim LALELİ/ANTALYA (DHA)
Haber Giriş: 09 Eylül 2020 - 15:30 | 

Yunanistan’dan silahlı Zodyak'la Meis’te gayrimeşru devriye

Doğu Akdeniz'de tansiyonu yükseltmeye devam eden Yunanistan, Türkiye'ye en yakın kara parçası olan ve silahsız olması gereken Meis Adası'ndaki askeri hareketliliği artırdı. Antalya'nın Kaş ilçesine 2,1 kilometre uzaklıktaki Meis Adası'nda konuşlanan Yunan askerleri, ağır silahların bulunduğu Zodyak botlarla her gün devriye geziyor. Adada, komandoları taşıyan askeri kamyonlar görülürken, mevzilerde de bakım çalışması yapıldığı gözlendi. DHA ekibi, adadaki askeri hareketliliği yakından görüntüledi.

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