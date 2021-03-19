MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriYunanistan'dan kelepçe skandalı! Ölü ve yaralılar var
GeriGündem Yunanistan'dan kelepçe skandalı! Ölü ve yaralılar var
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
DHA- AA
Haber Giriş: 19 Mart 2021 - 13:01 | 

Yunanistan'dan kelepçe skandalı! Ölü ve yaralılar var

İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı. Bakan Soylu olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
2
3
4
5
6
7
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi