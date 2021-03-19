Yunanistan'dan kelepçe skandalı! Ölü ve yaralılar var
İzmir'in Çeşme ilçesinden botla Sakız Adası'na geçmeye çalışan ve Yunanistan unsurlarınca geri itilen 3 sığınmacı yaşamını yitirdi, 3 kişi kurtarıldı. Bakan Soylu olayla ilgili olarak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 'Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip eşyalarını alıp ellerini plastik kelepçelere bağlayıp can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı. Sahil Güvenliğimiz 02.55’te 2 göçmeni canlı kurtardı, bir cansız bedene ulaştı. Kayıp olanları aramaya devam ediyor.' ifadelerini kullandı.