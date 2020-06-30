Yunanistan sınırı ne zaman açılacak?

Yunanistan sınır kapıları açılma süreci, Yunan hükumet yetkilileri tarafından duyuruldu. Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Meriç’te Pazarkule’nin karşısındaki Kastanies ve İpsala’nın karşısındaki Kipi hudut kapılarının yarından itibaren açılacağını söyledi. Peças ayrıca “Çarşambadan itibaren yurtdışından gelen tüm gemilerin Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verilecek” dedi. Kastanies hudut kapısı, sığınmacı akını üzerine geçen 28 Şubat’ta kapatılmış, Kipi hudut kapısı ise mart ayında koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurmuştu. Türk sahilleri ile Ege adaları arasındaki gemi seferleri de koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu.