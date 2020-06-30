Yunanistan sınır kapıları, Koronavirus önlemleri dolayısıyla uzun bir süredir kapalı tutuluyordu. Yunanistan yönetimi tarafından alınan bu karar, önceki gün yeniden değerlendirilerek Yunanistan-Türkiye sınır kapılarının açılması yönünde yer değiştirdi. Konuyla ilgili açıklama, Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças tarafından yapıldı. Peki, Yunanistan sınırı ne zaman açılacak? İşte, o bilgiler
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Yunanistan sınır kapıları açılma süreci, Yunan hükumet yetkilileri tarafından duyuruldu. Hükümet Sözcüsü Stelyos Peças, Meriç’te Pazarkule’nin karşısındaki Kastanies ve İpsala’nın karşısındaki Kipi hudut kapılarının yarından itibaren açılacağını söyledi. Peças ayrıca “Çarşambadan itibaren yurtdışından gelen tüm gemilerin Yunan limanlarına yanaşmalarına izin verilecek” dedi. Kastanies hudut kapısı, sığınmacı akını üzerine geçen 28 Şubat’ta kapatılmış, Kipi hudut kapısı ise mart ayında koronavirüs nedeniyle faaliyetini durdurmuştu. Türk sahilleri ile Ege adaları arasındaki gemi seferleri de koronavirüs salgını nedeniyle durdurulmuştu.
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Ancak Yunan Hükümet Sözcüsü’nün açıklamalarına rağmen Türk vatandaşların kara ve deniz yoluyla Yunanistan’a geçip geçemeyecekleri belirsizliğini koruyor. Yunanistan Skai televizyonu hudut kapılarının “Türk vatandaşlarına açılmayacağını” belirtirken, Yunan kaynaklar ise dün gece geç saatlerde “Sınırların açılacağı 3. ülkeler konusunda AB’nin kararlarının uygulanacağı” bilgisini paylaştı.
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Yunanistan, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında kapattığı 14 sınır kapısından 7’sini 1 Temmuz itibariyle açıyor. Açılan sınır kapıları arasında Türkiye-Yunanistan sınır kapısının da olduğu ifade edildi.
Yunan medyası, açılan sınır kapılarının Evzones, Kakavya, Kristallopigi, Promachonas, Nimfea, Kestanelik ve Kipi sınır kapıları olduğunu duyurdu.