Yunanistan Mikis Theodorakis'i uğurluyor... Binlerce kişi sokağa döküldü, Miçotakis tabutunu öptü

Türkiye'de de konserler veren Theodorakis'i, bu ülkeye sanatçının müziği ve eserlerinin taşıdığını ifade eden Halkias, "Türkiye ve Türk halkı, Mikis Theodorakis'in şarkılarını söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bu önemli. Sanatı, Mikis'in yapmak istediği şeyi başardı çünkü halklar farklı politikalar nedeniyle ayrı düşebilir ama her zaman kültür ve sanatla yakınlaşırlar." diye konuştu.