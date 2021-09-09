Yunanistan Mikis Theodorakis'i uğurluyor... Binlerce kişi sokağa döküldü, Miçotakis tabutunu öptü
Sadece ülkesi Yunanistan'da değil, dünya çapında çok sevilen ve milyonlarca hayranı olan Yunan sanatçı Mikis Theodorakis sonsuzluğa uğurlanıyor. Ülkemizde de çok sevilen ve Türk-Yunan Dostluğu Derneğinin kurucularından olan Theodorakis'in cenazesinde duygusal anlar yaşanırken Yunanistan Başbakanı Miçotakis'in tabutu öpmesi gözlerden kaçmadı.
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Yunanistan en büyük 'sesine' ağlıyor! Geçtğimiz günlerde hayatını kaybeden besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis'in cenazesinden gelen fotoğraflar dünya gündemine damga vurdu.
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Yunanistan, annesi Çeşme-Urla doğumlu müzisyen Mikis Theodorakis'i bugün babasının memleketi Girit Adası'nda son yolculuğuna uğurluyor.
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Girit Adası'ndaki Hanya'da düzenlenen cenaze töreninebinlerce kişi katıldı, turistler ise ellerinde cep telefonlarıyla görüntü alma yarışındaydı.
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Yunanistan'ın başkenti Atina'da dün düzenlenen törene de büyük bir kalabalık katılmış ve ünlü müzisyeni memleketine uğurlamıştı. 96 yaşında hayata gözlerini yuman Mikis Theodorakis için Yunanistan'da üç günlük yas ilan edilmişti.
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Yunanistan'ı yıkan bu ölüm Başbakan Miçotakis'i de çok üzdü. Ölüm haberi sonrası duygu dolu açıklamalar yapan Miçotakis'in ünlü sanatçının tabutunu öpmesi dikkat çekti.
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Ölümü Türkiye'de de büyük üzüntüye yol açan sanatçı, 1960'lı yıllarda 'Zorba' filminin müziğiyle dünya çapında şöhrete ulaştı. 1925 yılında Sakız adasında doğan Theodorakis, Atina ve Paris'de klasik müzik bestekarlığı eğitimi gördü. Operalar ve senfonilerden, popüler şarkılara kadar çok çeşitli besteler yapan Theodorakis'in 1964'te 'Zorba'nın Dansı' için bestelediği sirtaki müziği, dünyanın her yerinde Yunan müziği denince akla ilk gelen beste haline geldi.
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Türk-Yunan Dostluğu Derneğinin kurucularından, Yunan besteci, aktivist ve politikacı Mikis Theodorakis'in ölümünün ardından dostları, dünya çapında tanınan sanatçının Türk-Yunan dostluğuna büyük önem verdiğini ve Türk halkının, onun kalbinde özel bir yeri olduğunu belirtti.
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Theodorakis, yaşamı boyunca müziği ve söylemleriyle iki komşu halk arasında dostluk köprüsü kurmaya çalışan bir sanatçı olarak biliniyor.
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AA muhabirine konuşan Theodorakis'in müzisyen dostu Lakis Halkias ve Türk-Yunan Dostluğu Derneği Kurucu Üyesi gazeteci Ioanna Kolovu, Theodorakis'in Türk-Yunan dostluğuna katkılarının önemi ve sanatçının Türk halkına duyduğu sevgiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
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Lakis Halkias, Theodorakis'in, zengin bir ortak geçmişi olan Türk ve Yunan halklarını siyasetteki sorunların ayıramayacağına inandığını kaydetti.
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Türkiye'de de konserler veren Theodorakis'i, bu ülkeye sanatçının müziği ve eserlerinin taşıdığını ifade eden Halkias, "Türkiye ve Türk halkı, Mikis Theodorakis'in şarkılarını söyledi ve söylemeye devam ediyor. Bu önemli. Sanatı, Mikis'in yapmak istediği şeyi başardı çünkü halklar farklı politikalar nedeniyle ayrı düşebilir ama her zaman kültür ve sanatla yakınlaşırlar." diye konuştu.
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Halkias, 1986'da Türk-Yunan Dostluk Derneğinin kuruluşu için kolları sıvayan Theodorakis'in, Türkiye'den Aziz Nesin, Yaşar Kemal ve Zülfü Livaneli gibi sanatçılarla iş birliği yaptığına dikkati çekerek, Theodorakis'in her zaman iki ülke sanatçılarını yakınlaştırmayı amaçladığını dile getirdi.
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Theodorakis ile birlikte sahne aldığına işaret eden Halkias, "Yunan ve Türk halklarının bunca yıllık ortak tarihi kolay kolay silinemez. İki ülke arasında kan akmış, zor zamanlar yaşanmış olabilir ancak iki halk birçok ortak kültürel değere sahiptir. Müziklerimiz de birbirine çok yakındır. Türkiye'de ve Yunanistan'da çocuklarının ekmeği için çalışan insanları birbirinden ayıracak hiçbir şey yoktur." ifadesini kullandı.
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Halkias, "Theodorakis, Yunanistan ve Türkiye'yi Ege dışında da birbirine bağlayan çok şey olduğunu söylerdi ve buna inanırdı." diye konuşarak, sanatçı dostunun, Türk halkı ile dostluk ilişkilerinin pekişmesi için çok çaba saf ettiğini belirtti.
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Mikis Theodorakis’in eski dostu ve birlikte pek çok ortak çalışmaya imza ettiği müzisyen Zülfü Livaneli de cenazeye katılanlar arasındaydı.
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Livaneli sosyal medya hesabından şu sözleri paylaştı:
"Cenaze töreni Mitropolis Kilisesi’nde gerçekleşiyor. Çok az insan alındı içeriye. Dışarıda yağmur altında halk onun şarkılarını söylüyor, kilisede rahipler ilahi okuyor. Protokolde George Papandreu ve Maria Farandouri ile törendeyiz.
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TV’lere Türkiye’nin ilerici insanlarının saygı ve sevgilerini getirdiğimi söyledim. Ne hissettiğimi sorduklarında “sanki Akropolis yok olmuş gibi geliyor” diye ekledim."