‘Yunanistan gerçekten çok zalim’

Göçmenlere uluslararası yardım örgütleri de kıyafet ve yiyecek yardımında bulunuyor. Yunanistan’ın geri ittiği Afganistan uyruklu Hüseyin Raşit, tüm gün çıplak ayakla yürüdüğünü söyleyerek, “Ayakkabıya kavuştuğum için çok mutluyum, Allah razı olsun. Çok iyi geldi. Sabahtan beri yalın ayak geldim buraya, çok yorulmuştum. Yunan polisi de çok vurdu bize. ‘Gelmeyin’ diyorlar. Biz zaten orada kalmayacağımızı söylüyoruz ama onu söylememize bile izin vermiyorlar, konuşmayın diyorlar” dedi.