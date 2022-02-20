Yunanistan açıklarında mucize kurtuluş!

Gülseli KENARLI - Hüseyin ÇAKMAK / İSTANBUL, (DHA) - Fotoğraf: DHA- AFP- AP
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Yunanistan açıklarında yanan gemiden kurtarılan Türk vatandaşları İstanbul'a geldi. Otobüsten inen yolcular yaşadıkları korku dolu anları anlattı. Bir yolcu gözyaşlarını tutamazken, olay sırasında cep telefonlarıyla çektikleri görüntüler ise yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi. Yolcu Fahri Özgen de, 'Bir insan bir alevin içinden çıkıp hayatını nasıl kurtarabilir? Biz mucizeyi yaşıyoruz. Şu an yaşadığımız hayat tamamen mucize' şeklinde konuştu.