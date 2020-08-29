Gündem Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA) Haber Giriş: 29 Ağustos 2020 - 14:41 | 29 Ağustos 2020 - 14:41

Yunan askerlerinin 1921'de Afyonkarahisar'da çıkardığı yangının belgeleri ortaya çıktı

Afyonkarahisar'ı 4 yıl işgal eden Yunan askerleri tarafından yakılıp, yıkılıp, tahrip edilen evler ve iş yerlerinin yeni fotoğraf ve görüntülerini yerel araştırmacı- yazar Hasan Özpınar gün yüzüne çıkardı. Özpınar, 14 Ekim 1921 tarihli yangında 300'e yakın ev ve iş yerinin zarar gördüğünü belirtirken, "Yanan alanlar, bu yanan alanları yine söndürmeye çalışan Türk vatandaşları, aralarda dolaşan, yaptıkları işten keyif almışçasına yanan alanları inceleyen Yunan askerlerini görmek mümkün. Büyük Zafer'in yıl dönümünde böyle bir belgeyi, tarihi vesikayı ortaya çıkarmak da bizim için son derece sevindirici bir olay" dedi.