Yunan askeri durmuyor! Sınırdan çok çarpıcı fotoğraflar...
Türkiye ile Yunanistan kara sınırının olduğu bölgede yaşanan gerginlik devam ediyor. Yunanistan güvenlik güçleri, Edirne'ye gelen mültecilere çok sert müdahalelerde bulundu.
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Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen sığınmacılar Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı önünde toplandı.
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Yunanistan güvenlik güçleri, sınırda bekleyen sığınmacılara silah, TOMA ve biber gazıyla müdahale etti.
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Yunanistan'a geçmek isteyen göçmenlerin Edirne'ye gelişleri devam ediyor. En büyük yoğunluk ise, Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı çevresinde yaşanıyor.
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Yunanistan'ın giriş ve çıkışlara kapattığı Kastanies Sınır Kapısı ile Pazarkule Sınır Kapısı arasındaki tampon bölge ve çevresinde bulunan göçmenlere Yunanistan güvenlik güçlerinin sert müdahalesi de devam ediyor.
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Dün akşam saatlerinde gerçek ve plastik mermi ile ateş açan, TOMA'dan tazyikli su sıkıp, gaz bombalarıyla müdahale eden Yunan güvenlik güçleri, bugün de müdahaleyi sürdürdü.
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Göçmenler, müdahaleye rağmen, bölgede sınırı geçmek için bekleyişini sürdürüyor.
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YARALI MÜLTECİLER TEDAVİ EDİLİYOR
Yunan güvenlik güçlerinin müdahalesinde yaralanan sığınmacılar, İl Sağlık Müdürlüğünün sahra çadırında tedavi ediliyor.
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Müdahalede yaralanan sığınmacılar Edirne Sağlık Müdürlüğünce kurulan sahra çadırlarında tedavi ediliyor.
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Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, gazetecilere yaptığı açıklamada, 100 sağlık personelinin sahada ve 4 sağlık çadırında görev yaptığını söyledi.
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Ateşli silah, plastik mermi yaralanması ve gazdan etkilenen çok sayıda sığınmacının olduğunu ifade eden Kalkan, Yunanistan tarafından atılan gaz fişekleri ve plastik mermilerin zaman zaman çadırlara da isabet ettiğini dile getirdi.
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SIĞINMACILAR KURTARILDI
Öte yandan, Denizi'ndeki devriye çalışmalarını artıran Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarında lastik bottaki sığınmacıların yardım çağrısı üzerine bölgeye hareket etti. Zor durumda kalan bottaki Suriyeli sığınmacılar, ekiplerce karaya çıkarıldı.
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ÖZEL HAREKAT SINIRDA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Meriç Nehri boyunca bin Özel Harekat polisinin yerleştirileceği açıklamasının ardından farklı illerden gelen ekipler Meriç’te güvenliği sağlamaya başladı.
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Meriç Nehri boyunca farklı yerlere konuşlanan ekipler güvenliği sağlamaya başladı. Öte yandan, daha önce aynı bölgede Yunanistan sınır birlikleri ve Frontex askerleri nehir kenarı ve nehirde devriye atarken Özel Harekat Polislerinin gelmesinin ardından bölgeden çekilmeleri ve boş sandallar dikkat çekti.
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Kente gelen sığınmacılar kara ve nehir sınırını aşarak Yunanistan'a geçiyor.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Edirne'den Yunanistan'a geçenlerin sayısını dün 142 bin 175 olarak açıklamıştı.
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Sığınmacılar özellikle 200 kilometrelik doğal sınır konumundaki Meriç'i aşarak Yunanistan topraklarına ayak basıyor.
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Yunanistan'ın geri itmesine karşı sınırda göreve başlayan özel harekat polislerinin devriyeleri sürüyor.