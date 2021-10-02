Yüksek Seçim Kurulu (YSK) 103 memur alacak! YSK memur alımı başvuruları nasıl yapılacak, şartlar neler?

YSK MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI Genel Şartlar



657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinde belirtilen;- Türk vatandaşı olmak,



- İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, yapılacak sınavın son başvuru tarihinde657 sayılı Kanunun 40 ıncı maddesindeki yaş şartını taşımak,



- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,



- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kastenişlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affauğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzeninişleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik,düzeni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesatkarıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılıksuçlarından mahkum olmak,



- Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemişbulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahutertelenmiş veya yedek subay sınıfa geçirilmiş olmak,



- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.



- 2020 Yılı Kamu Personeli Seçme Sınavında; Lisans mezunları için KPSSP3, önlisansmezunları için KPSSP93, orta öğretim mezunları için KPSS94 puan türlerinden en az70 puan almış olmak,



