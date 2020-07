Yüksek maaşlı çalışanın kıdemi arttı

Kıdem tazminatı, çalışana, her yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanıp, ödeniyor. İşverenlerin, her ay, çalışanın brüt ücreti üzerinden yüzde 8.33’ü şirket bilançolarında karşılık olarak ayırması gerekiyor. Bu yıl uygulanan asgari ücret 2 bin 943 lira. Buna göre işveren, asgari ücretli bir çalışanı için her ay 245.15 lirayı, yıllık da 2 bin 943 lirayı kıdem tazminatı adı altında ayırmak durumunda. Eğer bu çalışan asgari ücretli değil de aylık 3 bin 500 lira brüt maaş ile çalışıyorsa, aylık 291,5 lira, yıllık da 3 bin 500 lira kıdem tazminatına hak kazanıyor. İşte, kıdem tazminatında yüzde 8.33 formülü bu.