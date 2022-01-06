Yüksek lisans nasıl yapılır? İşte yüksek lisans başvuruları hakkında bilgiler
Dört yıl süren lisans eğitimlerinin ardından bir de yüksek lisans yapmak isteyen pek çok kişi, yüksek lisans yapmak için gerekli şartların neler olduğunu ve hangi sınavlara katılım sağlamaları gerektiğini araştırıyor. Peki, yüksek lisans yapmak için neler gerekli?
Akademik hayatlarına yüksek lisansla devam ederek, kariyerlerini sürdürmek isteyen binlerce lisans mezunu, "Yüksek lisans nasıl yapılır?" sorusuna yanıt arıyor. Yüksek lisans yapmak için ÖSYM'nin düzenlediği bazı sınavlardan puan almak gerekiyor. Öte yandan her üniversitenin istediği şartlar ve mülakat süreçleri de oluyor. İşte, yüksek lisans hakkında bilgiler...
Yüksek lisans yapabilmek için ilk olarak, 4 yıllık bir lisans programından mezun olmak şartı aranıyor. Tezli ve tezsiz olmak üzere iki farklı yüksek lisans türü bulunuyor. Adaylar lisans not ortalaması, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanı, yabancı dil puanı ve mülakat puanı kriterlerine göre değerlendirilerek üniversiteler tarafından alabiliyor.
YÜKSEK LİSANS BAŞVURU ŞARTLARI
Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) “Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği” kapsamında belirlemiş olduğu yüksek lisans eğitimine başvuru şartları şöyle;
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde yükseköğretim kurumu senatosu tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmamaktadır.
Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir.
Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar senato tarafından belirlenir.
Yükseköğretim kurumları yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.
Yüksek lisans programına başvurabilmek için adayların, lisans diplomasına ve başvurduğu puan türünde yükseköğretim kurumu senatosu tarafından belirlenecek 55 puandan az olmamak üzere Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) puanına sahip olmaları gerekir. Ancak güzel sanatlar fakültelerinin ve konservatuvarın enstitülerdeki anabilim ve anasanat dallarına öğrenci kabulünde ALES puanı aranmamaktadır.
Tezsiz yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde, yükseköğretim kurumları ALES puanı aramayabilir, ALES puanı istenildiği takdirde taban puan senatolar tarafından belirlenir.
Mezun durumda olan/olabilecek adayların başvurusuna ilişkin esaslar, ALES puanının %50’den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve lisansüstü eğitim-öğretime öğrenci kabulüne dair diğer hususlar senato tarafından belirlenir.
Yükseköğretim kurumları yüksek lisans programlarına yalnız ALES puanı ile de öğrenci kabul edebileceği gibi ALES puanına ek olarak lisans not ortalaması, yazılı olarak yapılacak bilimsel değerlendirme ve/veya mülakat sonucunu da değerlendirmeye alabilir.