Yüksek kiralara karşı çıktılar

‘Kiraların yükselmesini durdurun’, ‘Gençler sokakta, barınmak istiyoruz’, ‘Monopolly oynamıyoruz, her şey gerçek’, ‘Artan kira çılgınlığına artık bir son verin’, ‘Barınmak en temel insani haktır, lüks değildir’ yazan döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, yağmura rağmen yürüyüşlerini gerçekleştirdi.