Yüksek kiralara karşı çıktılar

Almanya’nın Berlin, Hamburg, Köln, Frankfurt, Leipzig ve Potsdam kentlerinde çok sayıda kişi, artan konut kiraları ve eyalet hükümetlerinin konut politikalarına karşı gösteri düzenledi.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Çoğunlukla gençlerin katılımıyla gerçekleşen eyleme, her yaş gurubundan destek sağlandı. Ev bulmakta ciddi sorunların yaşandığı Berlin’de, yükselen kiralar nedeniyle beslenme, barınma, sosyalleşme gibi en temel insani ihtiyaçlarını karşılayamadıklarını belirten eylemciler, “Fakirleşiyoruz, önlem alın” diyerek yetkililere çağrıda bulundu.
2
Başkent Berlin’de ‘Konut Eylem Günü 2021’ protesto eylemine 1500’ün üzerinde kişi katıldı. Alexanderplatz’daki Berlin Eyalet Başbakanlık Binası önünde toplanan kalabalık, daha sonra Kreuzberg istikametinde Moritzplatz üzerinden Mariannen Meydanı’na yürüdü.
3
Türk işletmelerin bulunduğu ve cadde trafiğinin durdurulduğu Oranien caddesi üzerine gelindiğinde ise eyleme katılan bir grup yoga minderlerini cadde boyuna sererek üzerine uzandılar.
4
Bir yanda yüksek kiralar nedeniyle yaşanılan toplumsal huzursuzluk duygusunu dile getiren eylemciler, ev kaybetme korkusu ve artan kiralar karşısında yaşanan içsel sorunlara karşı toplu yoga yaptılar.
5
‘Kiraların yükselmesini durdurun’, ‘Gençler sokakta, barınmak istiyoruz’, ‘Monopolly oynamıyoruz, her şey gerçek’, ‘Artan kira çılgınlığına artık bir son verin’, ‘Barınmak en temel insani haktır, lüks değildir’ yazan döviz ve pankartlar taşıyan göstericiler, yağmura rağmen yürüyüşlerini gerçekleştirdi.
6
Yürüyüş boyunca düzenlenen imza kampanyasına çok sayıda destek sağlanırken, köpek balığına benzetilen yüksek kiralar için “Her şeyi yutuyor” denildi.
7
Dar gelirli ve sığınmacılara yeterince konut sağlamadığı, işsizler için ev bulmanın artık neredeyse imkânsız hale geldiği Berlin’de, eyalet hükümetinin konut politikası eleştirildi.
8
Binaların özel şirketlerden satın alınıp kamulaştırılması ve kiralamalarda ayrımcılık yapılmaması istenirken, ev tutmak için talep edilen onlarca sayfalık evrak işlemine de son verilmesi gerektiği belirtildi.
9
Gösteri sırasında yoğun güvenlik önlemleri alan Berlin Emniyeti, çıkması muhtemel olayları önlemek amacıyla kurduğu ‘İletişim Ekibi’ sayesinde, gösteriye katılan kişilerle güler yüzle ve yoğun şekilde temas halinde kaldı.
10
Özellikle kadın polislerden oluşan ekip, sabırla gençleri dinlerken eylemlerin barışçıl bir atmosferde gerçekleştiği, gösteri sonunda ‘İletişim Ekibi’nde görevli polis memurlarını göstericilere böyle seslendi: “Bir daha ki gösteriye kadar hoşçakalın.”
11
Sanatçı Ayşe Erkmen’in 1993’te Türkçede geçmiş zaman ekiyle süslediği Berlin’deki ‘Miş’li bina’ sakinleri de cadde üzerinde ki aksiyonu pencerelerden izledi.