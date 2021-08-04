Yüksek Askeri Şura (YAŞ) Toplantısı ne zaman? İşte Yüksek Askeri Şura hakkında bilgiler

KOMUTA KADEMESİNİN DURUMU Şura'da ele alınacak konular arasında general ve amirallerin terfi ve atama dosyaları da yer alacak.



Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, yaş haddinin yanı sıra görevdeki bekleme süresini de henüz doldurmadı.



Bununla birlikte geçen seneki Şura kararları kapsamında görev süreleri birer sene uzatılan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ile Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal'ın yanı sıra görev süresini ve yaş haddini bu sene dolduran Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ın durumları ise YAŞ'tan çıkacak en önemli kararlar arasında yer alıyor.



Türk Silahlı Kuvvetlerinin yurt içi ve sınır ötesindeki harekatlarında üstlendiği önemli rolü dolayısıyla Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Dündar, "Mavi Vatan"ın korunmasındaki başarılarından dolayı Oramiral Özbal ile hava harekatlarıyla terör örgütlerine ağır darbe vurulmasında önemli görevler üstlenen Orgeneral Küçükakyüz, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarına imza atan isimler arasında yer alıyor.



Kuvvet komutanlarının emekliye ayrılmaları durumunda ise teamüllere göre, Kara Kuvvetleri Komutanlığında en kıdemli orgeneral durumundaki 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Hava Kuvvetleri Komutanlığında Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, Deniz Kuvvetleri Komutanlığında ise Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu kuvvet komutanlığının en kuvvetli adayları arasında bulunuyor.



