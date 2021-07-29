Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman? İşte YAŞ toplantısının tarihi
Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı için geri sayım devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıya Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısına katılacak. Peki, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısı ne zaman?
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki Yüksek Askeri Şura (YAŞ) toplantısının ağustos başında yapılması bekleniyor. Edinilen bilgiye göre, ağustos ayının ilk haftası içinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılması planlanan YAŞ'ta, albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak.
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Toplantıda albayların terfileri, görev sürelerinin uzatılması veya emekliye ayırma işlemlerinin yanı sıra generallerin terfi ve atama dosyaları da ele alınacak. YAŞ çalışmalarının bir günde tamamlanması öngörülürken, Şura'da alınacak kararlar Erdoğan'ın onayının ardından uygulamaya konulacak.
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DÖRDÜNCÜ YILDIZI BEKLEYEN İSİMLER
YAŞ kararları kapsamında bazı korgenerallerin de bir üst rütbeye terfi etmesi bekleniyor.
Bu kapsamda geçen sene görev süreleri uzatılan 3. Ordu Komutanı Korgeneral Şeref Öngay ile Ege Ordu Komutanı Korgeneral Ali Sivri, Genelkurmay 2. Başkanı Korgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Genelkurmay Genel Plan Prensipler Başkanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Sinan Yayla, 3. Kolordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, Hava Eğitim Komutanı Korgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral İsmail Güneykaya, dördüncü yıldızı takma ihtimali olan terfi sırasındaki isimler arasında yer alıyor.