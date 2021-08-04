Yüksek Askeri Şura (YAŞ) nedir? Kimler YAŞ'a üye? İşte Yüksek Askeri Şura üyeleri
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin komuta kademesinin belirleneceği Yüksek Askeri Şura (YAŞ) 4 Ağustos’ta bir araya geldi. Toplantı öncesi Cumhurbaşkanı Erdoğan ve YAŞ üyeleri Anıtkabir'e gitti. Peki, Yüksek Askeri Şura (YAŞ) nedir? Kimler YAŞ'a üye? İşte Yüksek Askeri Şura üyeleri...
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Yüksek Askeri Şura kısaca YAŞ, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'na bağlı olarak Ankara'da barış zamanlarında görev yapmak üzere oluşturulan kuruldur. 1972 yılında oluşturulan kurulun görevleri 26 Temmuz 1972 tarihinde 14257 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren "Yüksek Askeri Şûranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile belirlenmiştir.
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YÜKSEK ASKERİ ŞURA GÖREVLERİ
Yüksek Askeri Şuranın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine göre Yüksek Askeri Şûranın görevleri şunlardır:
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•Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;•Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;•Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;•Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;•Mevzuatla verilen görevleri yapmak,
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YAŞ ÜYELERİ KİMLERDEN OLUŞUR?
Olağanüstü haller dışında yılda bir kez Cumhurbaşkanı başkanlığında, Cumhurbaşkanı yardımcısı, Genelkurmay Başkanı, Adalet, Millî Savunma, İçişleri, Hazine ve Maliye, Milli Eğitim bakanları ile Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanları toplanır.