Yüksek Askeri Şura (YAŞ) nedir? Kimler YAŞ'a üye? İşte Yüksek Askeri Şura üyeleri

•Genelkurmay Başkanlığınca hazırlanan askeri stratejik anafikrin (Konseptin) tespiti ve gerektiğinde yeniden gözden geçirilmesi hususlarında görüş bildirmek;•Silahlı Kuvvetlerin anaprogram ve hedefleri ile ilgili konularda görüş bildirmek;•Silahlı Kuvvetlerle ilgili olup önemli görülen mevzuat taslaklarını inceleyip görüş bildirmek;•Cumhurbaşkanının lüzum gördüğü hallerde Silahlı Kuvvetlerle ilgili diğer konular hakkında görüş bildirmek;•Mevzuatla verilen görevleri yapmak,