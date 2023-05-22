YSK Seçim sandık görevlisi ücretleri 2023 | İlk tur ve 2. tur sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, seçimden sonra mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

İLK TURDA GÖREV YAPANLAR İKİNCİ TURDA GÖREV ALABİLECEK Mİ?

Sandık görevlilerinin büyük bir çoğunluğu kamu kurumu çalışanlarından oluşuyor. Belediyelerde, kaymakamlıklarda ve diğer devlet dairelerinde çalışanlar YSK tarafından sandıklarda görevlendiriliyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde görev alanlar ikinci turda da görev yapabilecek. Yüksek Seçim Kurulu 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev almak isteyenler için henüz bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.