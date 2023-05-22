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YSK Seçim sandık görevlisi ücretleri 2023 | İlk tur ve 2. tur sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, seçimden sonra mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

Güncelleme Tarihi:

#YSK#Yüksek Seçim Kurulu#Sandık Görevlisi
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2023 09:43

14 Mayıs Pazar günü gerçekleştirilen seçimlerde Türkiye genelinde binlerce kişi sandık görevlisi olarak çalıştı. Seçim sandık görevlisi ücreti 2023 yılında ücretlerin ne kadar olduğunu merak eden kişilerin araştırdığı konulardan birisi oldu. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir adayın yüzde 50’nin üzerinde oy almaması sebebiyle 28 Mayıs’ta 2. tur seçimleri gerçekleştirilecek. Peki, Seçim sandık görevlisi ücretleri seçimden sonra mı yatacak? İşte YSK 2023 seçim sandık görevlisi ücretleri ile ilgili detaylar!

1/5YSK Seçim sandık görevlisi ücretleri 2023 | İlk tur ve 2. tur sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, seçimden sonra mı e-Devlet sorgulama ekranı

Sandık görevlisi ücretleri son günlerde kamuoyunun en gündeminin meşgul eden konulardan birisi oldu. 14 Mayıs’ta gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve 28. dönem Milletvekilliği seçimleri kapsamında Türkiye genelinde binlerce okulda sandıklar kuruldu ve oy kullanma işlemi gerçekleştirildi. YSK sandık görevlisi ücretleri ne zaman ödenecek? sorusu da seçim günü görev alan vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, İlk tur ve 2. tur sandık görevlisi ücreti ne zaman yatacak, seçimden sonra mı? e-Devlet sorgulama ekranı!

2/5YSK SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 NE ZAMAN YATACAK

YSK SEÇİM SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023 NE ZAMAN YATACAK?

14 Mayıs Pazar günü Türkiye genelinde kurulan binlerce sandıkta gerçekleştirilen seçimlerde sandık görevlileri yer aldı. Sandık görevli ücretleri ise henüz hesaplara yatırılmadı. Cumhurbaşkanlığı seçimleri tamamlanamadığı için seçimler 2. turu ile 28 Mayıs’ta yeniden yapılacak. Sandık görevlisi ücretlerinin de 28 Mayıs 2023 tarihinde gerçekleştirilecek 2. turun ardından yapılacağı tahmin ediliyor. Sandık görevlilerine yapılacak ödemeler, önceki seçimde olduğu gibi il ve ilçe seçim kurulu başkanlıkları adına açılacak hesap aracılığı ile gerçekleşecek. Ödemeler elden yapılmayacak.

3/5SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023

SANDIK GÖREVLİSİ ÜCRETLERİ 2023

2019 yılında yerel yönetimlerin belirlendiği seçimde sandık görevlisi olarak görev yapan başkan ve üyelere 261 TL, siyasi parti temsilcilerine ise 130 TL ödeme yapıldı. Henüz 2023 sandık kurulu üyeleri ve sandık başkanı ücretleri açıklanmadı. Ancak genel hesaplama yönteminin 2000 x memur maaş katsayısı olması dolayısıyla 0,433684 x 2000 = 867 TL civarında belirlenmesi bekleniyor. 2023 Sandık görevlisi ücretleri ile ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

4/5İLK TURDA GÖREV YAPANLAR İKİNCİ TURDA GÖREV ALABİLECEK Mİ

İLK TURDA GÖREV YAPANLAR İKİNCİ TURDA GÖREV ALABİLECEK Mİ?

Sandık görevlilerinin büyük bir çoğunluğu kamu kurumu çalışanlarından oluşuyor. Belediyelerde, kaymakamlıklarda ve diğer devlet dairelerinde çalışanlar YSK tarafından sandıklarda görevlendiriliyor. 14 Mayıs Pazar günü yapılan seçimlerde görev alanlar ikinci turda da görev yapabilecek. Yüksek Seçim Kurulu 2. tur Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde görev almak isteyenler için henüz bir tarih açıklaması yapmadı.

Seçimde görev yapan iki çeşit sandık görevlisi bulunmaktadır. Bunlardan birincisi sandık kurulu görevlisidir. Bu görevli kamu çalışanları arasından YSK tarafından belirlenir. Diğeri ise siyasi partilerin belirlediği sandık görevlileridir. Siyasi partiler, seçime girecekleri bölgedeki sandık görevlilerini belirlemek için Yüksek Seçim Kurulu'na başvuruda bulunurlar.

5/5SANDIK KURULU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR

SANDIK KURULU KAÇ KİŞİDEN OLUŞUR?

Sandık kurulu; yurt içinde bir başkan, bir ihtiyar meclisi/heyeti üyesi ve son yapılan milletvekili genelseçiminde en çok oy almış olan beş siyasi partinin üyesinden oluşur. Kurul üye sayısı üçten az olamaz.Yurt dışında ise bir başkan, bir kamu görevlisi üye ve son milletvekili genel seçiminde Türkiye genelindeen çok oy alan üç siyasi partinin bildirdikleri birer isimden oluşur.

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#YSK#Yüksek Seçim Kurulu#Sandık Görevlisi