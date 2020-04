Yozgat ve Çankırı iftar saati: İmsakiye 2020 Yozgat ve Çankırı iftar saat kaçta?

Rahmet iklimi Ramazan ayının ilk sahurunda Diyanet TV’ye konuk olan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ramazan ayı ve Diyanet İşleri Başkanlığının Ramazan'da yapacağı hizmetlerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.



Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, rahmet iklimi Ramazan ayının ilk sahurunda Diyanet TV’de yayınlanan “Bereket Vakti” programının konuğu oldu.



Ankara Ahmet Hamdi Akseki Camii bahçesinden canlı olarak yayınlanan programda, rahmet ve mağfiret ayı Ramazan'la ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Ramazan ayının milletimiz, İslam alemi ve bütün insanlık için hayırlara vesile olmasını diledi.



Bakara suresinde Allah’ın, “Ey iman edenler! Allah'a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı” buyurduğunu hatırlatan Başkan Erbaş, “Oruç, korunmamız için Cenab-ı Hakkın farz kıldığı bir ibadettir. Sahuru, iftarı, teravihiyle başlı başına çok önemli bir ibadettir” dedi.



Başkan Erbaş, Covid-19 salgınının sebep olduğu sıkıntılara işaret ederek, “Geriye doğru baktığımızda belki de hiçbir asırda, dünyanın hiçbir yerinde, neredeyse bütün İslam ülkelerinde camilerde cemaatle namazın kılınmadığı, cuma namazının, teravih namazının kılınmadığı başka bir Ramazan yaşamadı insanlık. Bu açıdan mahzunuz, üzgünüz ancak bizim inancımızda umutsuzluk yok. 'Allah'ın rahmetinden umudunuzu kesmeyiniz' ayet-i kerimesi her zaman bize cesaret veriyor, umut veriyor. Bizi diri tutuyor, canlı tutuyor” diye konuştu.



“Tüm insanların kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor”



Yaşanılan sıkıntılardan ibret alınıp ders çıkarılması gerektiğinin altını çizen Başkan Erbaş, “Bunda da bir hikmet vardır. Ne yaptık da Rabbimiz insanlığa bu musibeti verdi, diyoruz. Rabbimiz, ayet-i kerimede ‘Başınıza her ne musibet gelirse kendi yaptıklarınız yüzündendir. O, yine de çoğunu affeder’ buyuruyor. Bu açıdan yeryüzünde yaşayan tüm insanların, hem Müslümanların hem de gayrimüslimlerin kendisiyle yüzleşmesi gerekiyor. Kendimizi bir muhasebeye tabii tutmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.



Başkan Erbaş, yeryüzünde meydana gelen her bir şeyin Allah’ın takdiri ile olduğuna dikkat çekerek, “Bizim Cenab-ı Hakk'ın yeryüzünde yaratmış olduğu her şeyden ders ve ibret almamız gerekiyor. Şerleri hayra dönüştürmemiz gerekiyor. Rabbimiz buyuruyor ki, ‘Sizin şer umduğunuz, şer beklediğiniz şeylerde Allah hayır yaratır. Hayır beklediğiniz şeyler de şer olabilir. Allah bilir, siz bilmezsiniz’ bu ayet-i kerimeyi okuyunca düşünüyorum, acaba bizim bilmediğimiz ne hikmetler var bunda, onları aramak zorundayız. Başımıza bu musibet geldi. Bu bir imtihandır. Bu imtihanı bizim sabırla, metanetle kazanmamız, şerri hayra dönüştürmemiz gerekiyor” şeklinde konuştu.



“Onlar bizim kahramanlarımız”



Din görevlileri için, “Onlar bizim kahramanlarımız” diyen Başkan Erbaş, şöyle devam etti:



“Bizim hocalarımız sadece caminin hocası değil, o caminin bulunduğu mahallenin, ilçenin, şehrin hocası. Bizim cami içi ve cami dışı görevlerimiz var. Şu anda Cenab-ı Hak tüm hocalarımıza cami dışında vazife yapmayı takdir etti. 61 bin hocamız resmi olarak şu anda valiliklerin rehberliğinde Vefa Sosyal Destek Grupları’nda çalışıyorlar. Bu grup içerisinde sayı itibarıyla en çok personeli olan kurumlardan birisi de Diyanet İşleri Başkanlığıdır. Bazı illerimizde yüzde 80'e kadar çıkıyor bu oran. Diğerleri de gönüllü olarak çalışıyorlar. Ülkemizin her yerinde olan kurum biziz. Köylerine, mezralarına varıncaya kadar bizim hocalarımız var. İşte oralarda hocalarımız insanımızın, hastalarımızın yanında. Vefa Sosyal Destek Gruplarının yardımlarının dağıtılmasında, evinden çıkamayan yaşlı insanlarımızın maaşını bankadan çekip kendilerine teslim edilmesine varıncaya kadar bizim hocalarımız görev başında. Hepsini tebrik ediyorum. Yapmış oldukları bu güzel amelden dolayı özellikle şu Ramazan günlerinde amel defterlerine büyük sevapların yazılmasını Cenab-ı Haktan niyaz ediyorum."