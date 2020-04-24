Yozgat ve Çankırı iftar saati: İmsakiye 2020 Yozgat ve Çankırı iftar saat kaçta?
Yozgat ve Çankırı iftar vakti, Diyanet'in her iki il için de yayımladığı 2020 imsakiye bilgileri üzerinden görüntülenebilecek. Yozgat iftar saatleri ve Çankırı iftar vakitleri, bölgede yaşayan ve iftar saati için hazırlık yapan vatandaşlar tarafından gün içerisinde sorgulanıyor. Peki, dün gece ilk sahurlarını gerçekleştiren vatandaşlar için Çankırı ve Yozgat iftar saati kaç olacak? İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan Yozgat ve Çankırı için iftar saatleri bilgileri
Yozgat ve Çankırı iftar saati, her iki ilde ikamet eden pek çok Müslüman'ın araştırdığı konu olmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre Çankırı'da bugün iftar saat 19.49'da yapılacak. Yozgat'da ise iftar saati 19.48 olacak. İşte, Yozgat ve Çankırı'da iftar saat kaçta yapılacak sorusunun diğer günler için cevabı ve tam liste ile Burdur ve Isparta imsakiye bilgileri
ÇANKIRI VE YOZGAT İMSAKİYE 2020
Hem Yozgat hem de Çankırı'nın imsakiye bilgilerine erişmek için lütfen sonraki sayfaya geçiniz. Böylece her iki ilin son güne kadar iftar ve sahur saatleri hakkında bilgi alabilirsiniz.
ÇANKIRI İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:12
|19:41
|21:09*
|2
|25.04.2020
|04:10
|19:42
|21:10
|3
|26.04.2020
|04:08
|19:43
|21:12
|4
|27.04.2020
|04:07
|19:44
|21:13
|5
|28.04.2020
|04:05
|19:45
|21:15
|6
|29.04.2020
|04:03
|19:46
|21:16
|7
|30.04.2020
|04:01
|19:47
|21:18
|8
|01.05.2020
|03:59
|19:48
|21:19
|9
|02.05.2020
|03:58
|19:49
|21:21
|10
|03.05.2020
|03:56
|19:50
|21:22
|11
|04.05.2020
|03:54
|19:51
|21:24
|12
|05.05.2020
|03:52
|19:52
|21:25
|13
|06.05.2020
|03:51
|19:53
|21:27
|14
|07.05.2020
|03:49
|19:54
|21:28
|15
|08.05.2020
|03:47
|19:55
|21:30
|16
|09.05.2020
|03:46
|19:56
|21:31
|17
|10.05.2020
|03:44
|19:57
|21:33
|18
|11.05.2020
|03:43
|19:58
|21:34
|19
|12.05.2020
|03:41
|19:59
|21:36
|20
|13.05.2020
|03:39
|20:00
|21:37
|21
|14.05.2020
|03:38
|20:01
|21:38
|22
|15.05.2020
|03:36
|20:02
|21:40
|23
|16.05.2020
|03:35
|20:03
|21:41
|24
|17.05.2020
|03:33
|20:04
|21:43
|25
|18.05.2020
|03:32
|20:05
|21:44
|26
|19.05.2020
|03:31
|20:06
|21:46**
|27
|20.05.2020
|03:29
|20:07
|21:47
|28
|21.05.2020
|03:28
|20:08
|21:48
|29
|22.05.2020
|03:27
|20:09
|21:50
|30
|23.05.2020
|03:25
|20:10
|21:51
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YOZGAT İMSAKİYE 2020 VE İFTAR-SAHUR SAATLERİ
|Gün
|Tarih
|İmsak (Sahur)
|Akşam (İftar)
|Yatsı (Teravih)
|1
|24.04.2020
|04:10
|19:35
|21:01*
|2
|25.04.2020
|04:08
|19:36
|21:03
|3
|26.04.2020
|04:07
|19:37
|21:04
|4
|27.04.2020
|04:05
|19:38
|21:06
|5
|28.04.2020
|04:03
|19:39
|21:07
|6
|29.04.2020
|04:01
|19:40
|21:08
|7
|30.04.2020
|04:00
|19:41
|21:10
|8
|01.05.2020
|03:58
|19:42
|21:11
|9
|02.05.2020
|03:56
|19:43
|21:13
|10
|03.05.2020
|03:55
|19:44
|21:14
|11
|04.05.2020
|03:53
|19:45
|21:16
|12
|05.05.2020
|03:51
|19:46
|21:17
|13
|06.05.2020
|03:50
|19:47
|21:18
|14
|07.05.2020
|03:48
|19:48
|21:20
|15
|08.05.2020
|03:46
|19:49
|21:21
|16
|09.05.2020
|03:45
|19:50
|21:23
|17
|10.05.2020
|03:43
|19:51
|21:24
|18
|11.05.2020
|03:42
|19:52
|21:26
|19
|12.05.2020
|03:40
|19:53
|21:27
|20
|13.05.2020
|03:39
|19:54
|21:28
|21
|14.05.2020
|03:37
|19:55
|21:30
|22
|15.05.2020
|03:36
|19:55
|21:31
|23
|16.05.2020
|03:34
|19:56
|21:33
|24
|17.05.2020
|03:33
|19:57
|21:34
|25
|18.05.2020
|03:32
|19:58
|21:35
|26
|19.05.2020
|03:30
|19:59
|21:37**
|27
|20.05.2020
|03:29
|20:00
|21:38
|28
|21.05.2020
|03:28
|20:01
|21:39
|29
|22.05.2020
|03:27
|20:02
|21:41
|30
|23.05.2020
|03:25
|20:03
|21:42
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