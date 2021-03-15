Yozgat, Kastamonu, Nevşehir'n yeni rengi belli oldu mu, yüksek riskli mi? Yeni risk haritası merak konusu
Yozgat, Kastamonu, Nevşehir'in risk durumu, Kabine Toplantısı'nın ardından gündeme gelen konulardan oldu. Şehirlerin vaka sayısına göre risk oranı kırmızı, turuncu, mavi ve sarı renkle gösterilmişti. Peki, Yozgat, Kastamonu, Nevşehir'n yeni rengi belli oldu mu, yüksek riskli mi?
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1
Koronavirüs risk haritası merak ediliyor. Risk gruplarına göre ayrılan iller geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. İller düşük, orta, yüksek ve çok yüksek risk gruplarına göre ayrılmış, kısıtlama kararları da bazı illerde daha sıkı uygulanmıştı. Çok yüksek risk grubunda pazar günleri de sokağa çıkma yasağının devam etmesi kararlaştırılmıştı.
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Henüz illerin yeni risk durumunu gösteren harita yayınlanmadı. Son açıklanan risk haritasında Yozgat, Kastamonu ve Nevşehir orta riskli (SAR) iller arasındaydı. Risk haritasında Edirne, Balıkesir, Sakarya, Burdur, Konya, Aksaray, Sinop, Samsun, Amasya, Tokat, Ordu, Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Osmaniye ve Adıyaman, çok yüksek riskli (kırmızı) grupta yer aldı.
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Haritada yüz binde 10’un altındaki iller (düşük riskli) mavi, yüz binde 11-35 arası (orta riskli) sarı, yüz binde 36-100 arası (yüksek riskli) turuncu ve yüz binde 100’ün üstündeki iller (çok yüksek riskli) kırmızı olarak gösteriliyor.
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MEVCUT UYGULAMALAR DEVAM EDECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs kararları ile ilgili olarak mevcut uygulamanın devam edeceğini belirtip, "Kimi illerimizde görülen vaka yükselişine rağmen, hastaneye sınırlı yansıma sevindirici bir gelişme. Artış, hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.