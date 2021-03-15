Yozgat, Kastamonu, Nevşehir'n yeni rengi belli oldu mu, yüksek riskli mi? Yeni risk haritası merak konusu

MEVCUT UYGULAMALAR DEVAM EDECEK Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada, koronavirüs kararları ile ilgili olarak mevcut uygulamanın devam edeceğini belirtip, "Kimi illerimizde görülen vaka yükselişine rağmen, hastaneye sınırlı yansıma sevindirici bir gelişme. Artış, hastane yatış oranına sınırlı yansıdı. Şehirlerimizdeki mevcut uygulamayı bir süre daha sürdürme ve gelişmeleri yakın takip etme kararı aldık. İnşallah bundan sonra daha bilinçli davranarak, bu meselenin üstesinden geleceğiz. Tedbirlere uymamız halinde yeniden kısıtlamaların gelmesinin kaçınılmaz olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum" ifadelerini kullandı.